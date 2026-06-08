פיקוד העורף: אלו הדברים שאתם חייבים לקחת לממ"ד

פיקוד העורף מרענן את רשימות הציוד לתרחישי עלטה והסתגרות, כולל דגשים מיוחדים למשפחות, לבעלי חיים ולאנשים עם מוגבלויות

פיקוד העורף מפרסם מדריך מפורט ומורחב להכנת תיק ציוד משפחתי לשעת חירום. במערכת הביטחון מסבירים כי במצבי קיצון אנו עלולים להתבקש להסתגר במרחב המוגן לפרק זמן מסוים, לחוות הפסקות חשמל ממושכות (תרחישי עלטה) או אף להתפנות מהבית, ולכן היערכות מוקדמת היא קריטית.

ציוד חובה בכל בית ל-72 שעות

פיקוד העורף מגדיר רשימת מוצרים בסיסית שחובה להכין מראש בתוך תיק ייעודי, וממליץ לאחסן אותה ישירות בתוך הממ"ד אם קיים כזה בבית:

מזון ומים: מלאי מים ומזון שאינו דורש קירור לכל בני הבית, למשך שלושה ימים לפחות.

תאורה ותקשורת: תאורת חירום, פנס וסוללות, רדיו הפועל על סוללות (למקרה של נפילת רשתות האינטרנט והסלולר) ומטענים ניידים (נקסוסים) לטלפונים הניידים.

רפואה: ערכת עזרה ראשונה ותרופות קבועות לצד מרשמים רפואיים מודפסים.

ציוד מיוחד: מוצרים בהתאם לצורכי המשפחה (תינוקות, קשישים ובעלי חיים).

ציוד משלים מומלץ

מעבר לציוד החובה, מומלץ להוסיף לתיק החירום סוללות גיבוי למכשירים רפואיים חיוניים, כסף מזומן, צילום של מסמכים מזהים (תעודות זהות, רישיונות, דרכונים) בתוך שקיות ניילון אטומות למים, מטף כיבוי אש וגלאי עשן. כמו כן, מומלץ להחזיק תמיד חצי מיכל דלק לפחות במכונית, ולהצטייד במשחקים וחוברות הפעלה לילדים עבור השהות במרחב המוגן.

בפיקוד העורף מדגישים כי יש לבצע תחזוקה שוטפת לתיק: להחליף את בקבוקי המים ולבדוק את תוקף המזון מדי שלושה חודשים, ולבדוק את תקינות הסוללות והפנסים מדי חצי שנה. בנוסף, יש לוודא כי מכלי הגז הביתיים מלאים (בבתים פרטיים לוודא שמיכל הרזרבה מלא, ובבניינים משותפים שהצובר מלא מעל למחציתו).

דגשים מיוחדים לחולים, קשישים ואנשים עם מוגבלות

המדריך המעודכן מקדיש פרק נרחב לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים כדי להבטיח את שלומן בזמן חירום:

מצב רפואי: מומלץ לבקש מרופא המשפחה גיליון מצב רפואי מודפס הכולל תרופות קבועות, אלרגיות וקשיי תקשורת. חולים התלויים במטפל נקראים לענוד צמיד או שרשרת זיהוי.

מוגבלות תנועה: משתמשי כיסאות גלגלים נדרשים להכין ערכת תיקון נקר, משאבה או פנימיות רזרביות. משתמשי כיסאות ממונעים או קלנועיות צריכים לדאוג למטען, סוללות גיבוי או גנרטור, ובמידת האפשר להחזיק גם כיסא גלגלים ידני חלופי.

מוגבלות שמיעה וראייה: כבדי שמיעה נקראים להכין מכשירי שמיעה עם סוללות רזרביות, מערכות FM, נייר וכלי כתיבה וכרטיס מזהה המציין את אופן התקשורת המועדף (כמו "קורא שפתיים בלבד"). לקויי ראייה נדרשים להכין מקלות רזרביים, לסמן את ציוד החירום בכתב גדול או בברייל, ולהכין רשימת קשר מוגדלת.

הנחיות מיוחדות לנעזרים בכלבי שירות

עבור תושבים המסתייעים בכלבי נחייה או שירות, פיקוד העורף מחדד כי יש להכין תיק ייעודי עבור בעל החיים הכולל מזון, תרופות, קערת מים ורצועה.

דגש חשוב ומציל חיים הוא הצטיידות בגרביים עבות המיועדות לכפות רגליו של הכלב, על מנת למנוע פציעות קשות משברי זכוכית ומפסולת חדה העלולים להיווצר כתוצאה מנפילות טילים או הדף באזור המגורים. כמו כן, יש לשמור בתיק העתקים של רישיון הכלב וחיסוניו, ולוודא שהוא עונד קולר עם דסקית זיהוי ברורה.