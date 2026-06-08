משמרות המהפכה: אלו המטרות שתקפנו בישראל

במשמרות המהפכה של איראן מתייחסים למלחמה עם ישראל, וטוענים: אלו היעדים שתקפנו הבוקר

במשמרות המהפכה של איראן התייחסו רשמית למתקפת הטילים ששיגרו לעבר מדינת ישראל, וטענו כי היעדים המרכזיים של התקיפה היו בסיסים אסטרטגיים של חיל האוויר הישראלי.

בהודעה הרשמית שיצאה מטעם משמרות המהפכה נטען כי כוחותיהם תקפו באופן ממוקד את בסיס חיל האוויר נבטים שבדרום ואת בסיס תל נוף שבמרכז הארץ.

באיראן נימקו את המתקפה הנוכחית כמהלך ישיר של נקמה, וטענו כי היא בוצעה בתגובה לפעילות צה"ל שבה הותקפו, לשיטתם, אתרי מכ"ם איראניים בשלוש נקודות שונות ברחבי הרפובליקה האסלאמית.

"תוכניות פעולה לכל התרחישים"

לצד נטילת האחריות על הירי לעבר בסיסי חיל האוויר, בטהרן מנצלים את הבמה להמשך האיומים והלוחמה הפסיכולוגית, ומבהירים כי מבחינתם לא מדובר בסוף פסוק אלא בהיערכות להסלמה רחבה בהרבה בכל הגזרות.

"כל היחידות המבצעיות של משמרות המהפכה נמצאות בכוננות מלאה לביצוע מבצע נרחב ומרתיע בכל החזיתות", הצהירו בכירי הצבא האיראני בהודעתם, והוסיפו איום ישיר לעבר הדרג המדיני והביטחוני בישראל: "הכינו תוכניות פעולה התואמות לתרחישים השונים של האויב". במערכת הביטחון הישראלית ממשיכים לעקוב בדריכות גבוהה אחר ההצהרות והתנועות בצד האיראני, ומערכי ההגנה האווירית נותרים במוכנות שיא.