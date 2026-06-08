הערכה בישראל: זה הזמן שתימשך המלחמה מול איראן

בבוקר של אחרי ההסלמה מול איראן, גורמים במערכת הביטחון מעריכים כי הסבב הנוכחי לא יסתיים מהר כפי שהיה נראה, ואנו לקראת מספר ימי לחימה עצימים.

בתגובה לירי אמש של איראן, ישראל יצאה הלילה לגל תקיפות משמעותי במהלכו השמידה מתקני אנרגיה ביניהם גם מתקני תשתית של השלטון האיראני.

בישראל מבינים כי אמש כללי המשחק השתנו, וכי איראן הצליחה להחזיר שוב את עיקרון איחוד הזירות, כשפתחה במתקפה על ישראל בעקבות התקיפה הישראלית בבירות.

גם החות'ים בתימן הצטרפו לחגיגה והצהירו מוקדם יותר הבוקר כי "תם עידן הזירות הבודדות".

כעת בישראל יחכו לראות להיכן הם פני הדברים, כשהממשל האמריקני יהווה משקל כבד בכל הנוגע להמשך ההחלטות של הדר המדיני.