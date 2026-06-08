ישראל זיו: ישראל עשתה טעות בהחלטה לתקוף את ביירות

אלוף במילואים ישראל זיו מפתיע הבוקר (שני) כאשר לדבריו ישראל טעתה בהחלטתה לתקוף את ביירות.
בריאיון לחדשות הבוקר בחדשות 12 אמר: "ישראל פירקה את התהליך, את הבילד אפ שעושים האמריקאים בלחץ שלהם להשיג את ההסכם, ונותנת ציר בריחה לאיראנים".
המגיש ניב רסקין ניסה להתווכח עימו: "זה בא על רקע ירי בלתי פוסק של חיזבאללה לצפון".
זיו המשיך להתעקש: "זה פתר את הבעיה? לא. זה יצר בעיה אחרת".
עוד אמר: "הבעיה שהתרגלנו שכל בעיה פותרים בירי, זה לא פותר. אי אפשר לעצום עיניים. בפועל האמריקאים לקחו אחריות וביקשו מאיתנו ריסון".
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