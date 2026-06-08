ישראל זיו: ישראל עשתה טעות בהחלטה לתקוף את ביירות

בריאיון לחדשות 12 טען האלוף במיל' ישראל זיו כי התקיפה בביירות פגעה במאמצים האמריקניים לקדם הסכם מול איראן ולא השיגה את מטרותיה

אלוף במילואים ישראל זיו מפתיע הבוקר (שני) כאשר לדבריו ישראל טעתה בהחלטתה לתקוף את ביירות.

בריאיון לחדשות הבוקר בחדשות 12 אמר: "ישראל פירקה את התהליך, את הבילד אפ שעושים האמריקאים בלחץ שלהם להשיג את ההסכם, ונותנת ציר בריחה לאיראנים".

המגיש ניב רסקין ניסה להתווכח עימו: "זה בא על רקע ירי בלתי פוסק של חיזבאללה לצפון".



זיו המשיך להתעקש: "זה פתר את הבעיה? לא. זה יצר בעיה אחרת".

עוד אמר: "הבעיה שהתרגלנו שכל בעיה פותרים בירי, זה לא פותר. אי אפשר לעצום עיניים. בפועל האמריקאים לקחו אחריות וביקשו מאיתנו ריסון".