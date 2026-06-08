שגריר ישראל בארה"ב: אף מדינה לא היתה סובלת ירי כזה

בישראל מדגישים כי התגובה מגיעה בעקבות שיגור 11 טילים בליסטיים מאיראן, ומבהירים כי גם חיזבאללה ישלם מחיר כבד אם יצטרף ללחימה

יחיאל לייטר, שגריר ישראל בארצות הברית הבהיר הבוקר כי הירי מאיראן לעבר ישראל יכול היה להרוס שכונות שלמות ושום מדינה לא היתה מבליגה לירי שכזה.

"איראן שיגרה 11 טילים בליסטיים לעבר ישראל. כל אחד מהטילים הללו יכול להרוס שכונה שלמה ולהרוג מאות. אף מדינה שמכבדת את עצמה בעולם לא תסבול מתקפה כזו, וגם לא ישראל."

עוד כתב לייטר: "ישראל מכוונת כעת לאתרי שיגור טילי קרקע-קרקע איראניים, כמו גם למתקני תשתית שאינם קשורים למגזר האנרגיה."

"אם חיזבאללה יירה לעבר ישראל, מרכזי הפיקוד שלו בדאחיה ייפגעו קשות. אין לזה שום קשר לאיראן".