אלה היעדים שעמדו במוקד התקיפה הישראלית באיראן

כלי תקשורת באיראן דיווחו הלילה (בין ראשון לשני) על שורת תקיפות שיוחסו לישראל במספר מוקדים ברחבי המדינה.

על פי הדיווחים, בוצעו כ־15 תקיפות במסגרת גל פעולה אחד, כאשר בין האזורים שעליהם דווח נמנים טהראן, אספהאן, תבריז, כרמאנשאה, כרג' ואזורים נוספים במערב המדינה.

לפי מקורות שונים בתקשורת האיראנית, חלק מרכזי מהתקיפות כוון נגד מערכות ההגנה האווירית של איראן, אשר שוקמו בחודשים האחרונים לאחר שנפגעו במהלך העימות הקודם מול ישראל.

בדיווחים נוספים נטען כי הותקפו מטרות באזור נמל התעופה מהראבאד שבטהראן, וכן מחסן כטב"מים בבירה האיראנית.

הרמטכ"ל ומפקד חיל האוויר מפקדים על תקיפות חיל האוויר באיראן צילום: דובר צה"ל

הטענה האיראנית: שימוש בטילים בליסטיים המשוגרים ממטוסים

משמרות המהפכה טענו כי בתקיפה נעשה שימוש בטילים בליסטיים המשוגרים ממטוסי קרב.

לפי הטענה, מדובר באמצעי לחימה המאפשרים פגיעה במטרות מטווחים ארוכים במיוחד, מבלי שהמטוסים המשגרים יידרשו להתקרב לשטח האויב.

בישראל לא התייחסו לטענות, ונכון לעכשיו אין להן אישור ממקורות נוספים.

עם זאת, בשנים האחרונות פורסמו במספר כלי תקשורת זרים דיווחים שלפיהם ישראל מחזיקה ביכולות מסוג זה ואף עשתה בהן שימוש במבצעים קודמים.

הנשק שעלה לכותרות

אחד השמות שעלו בעבר בפרסומים זרים הוא הטיל המכונה "אנקור כחול" (Blue Sparrow), שלפי אותם דיווחים מסוגל להיות משוגר ממטוסי קרב לטווח של אלפי קילומטרים.

לפי המידע שפורסם בעבר, מדובר בטיל בעל יכולת טיסה בליסטית ייחודית: לאחר השיגור הוא מטפס לגובה רב מאוד, מחוץ לשכבות האטמוספרה, ולאחר מכן חוזר במסלול תלול לעבר מטרתו.

פרסומים זרים ייחסו בעבר לטיל זה שימוש במבצעים שונים שיוחסו לישראל באזור, אולם ישראל מעולם לא אישרה רשמית את קיומו המבצעי או את השימוש בו.