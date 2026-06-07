נפתלי בנט בתגובה ראשונה לירי מאיראן

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, מגיב למתקפת הטילים הערב מאיראן ולבקשה של טראמפ מנתניהו לא להגיב

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, מגיב הערב (ראשון) בנחרצות למתקפת הטילים מאיראן, ומציב קו תקיף ובלתי מתפשר הקורא לתגובה צבאית משמעותית, וזאת על רקע הלחצים הבינלאומיים המופעלים על ירושלים.

דבריו של בנט מגיעים בתגובה ישירה לפרסומים לפיהם נשיא ארצות הברית לשעבר, דונלד טראמפ, פנה לראש הממשלה בנימין נתניהו וביקש ממנו באופן אישי שלא להגיב למתקפת הטילים ולא לתקוף בחזרה בשטח איראן.

"האם ישראל היא מדינה ריבונית"

בפוסט שפרסם בחשבונותיו ברשתות החברתיות, הבהיר בנט כי מדובר בנקודת מפנה אסטרטגית עבור מדינת ישראל, שאסור לה להיכנע לתכתיבים חיצוניים בעת הזו.

"זהו רגע מבחן: האם ישראל היא מדינה ריבונית המסוגלת להגן על עצמה", כתב ראש הממשלה לשעבר, תוך שהוא מדגיש את החשיבות של שימור כושר ההרתעה הישראלי מול ציר הרשע בטהרן.

קריאה לאחדות שורה

בנט המשיך ויצא באופן מפורש נגד האפשרות של תגובה רפה או "דרדל'ה" מצד הקבינט הביטחוני, והזהיר מפני ההשלכות של חוסר מעש. "הכלה או תגובה סמלית יסמנו לאויבנו שדמם של אזרחינו הותר, לכן על ישראל לפעול בעוצמה ובאפקטיביות".

לסיום, בחר בנט להעביר מסר של לכידות לאומית ותמיכה רחבה במהלכים הצבאיים הנדרשים, ללא קשר למחלוקות הפוליטיות: "בעניין זה כולנו, כל אזרחי ישראל, ניצבים יחד".