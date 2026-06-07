איראן רומזת על סיום המתקפה: "זו הייתה אזהרה"

משמרות המהפכה פרסמו הערב הודעה ממנה עולה כי מטח הטילים לצפון סיים את הסבב הנוכחי: "הפעולה הלילית הייתה אזהרה, ובמקרה של חזרה על הפשעים, התגובות יהיו רחבות יותר"

האיראנים רומזים כי במטח הטילים האחרון סיימו את הסבב הנוכחי.

בהודעה ארוכה ומתרברבת של משמרות המהפכה הם טוענים כי בסיס חיל האוויר רמת דוד באזור הצפון, היה יעד לטילים בליסטיים.

בהודעה שמלאה בתיאורים ותעמולה, מודיעים משמרות המהפכה כי בתגובה לירי לעבר הדאחייה, ופינוי האוכלוסייה בצור, נבטיה ונקודות נוספות כולל הדאחיה של ביירות, בסיס חיל האוויר רמת דוד, מקור הפשעים הללו, היה יעד לטילים בליסטיים של כוח החלל של משמרות המהפכה", נאמר בהודעה.

בהמשך הם מודיעים כי איראן הסכימה להפסקת האש כשהיא מותנית גם בהפסקת הירי ללבנון "אך כמו תמיד, ארה"ב והמשטר הציוני לא שמרו על התחייבותם, המשיכו בפשעים ובהתקפות בלבנון וגם הפרו את הפסקת האש בהתקפות חוזרות על חופי וספינות איראניות במצר הורמוז, ים עומאן ואוקיינוס ההודי".

אחרי התעמולה וההתרברבות, הם למעשה רומזים על סגירת הסבב: "הפעולה הלילית הייתה אזהרה, ובמקרה של חזרה על הפשעים, התגובות יהיו רחבות יותר ויכללו את כל היעדים האמריקאיים-ציוניים באזור".