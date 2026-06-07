אחרי מטח הטילים מאיראן לצפון, ח"כ עמית הלוי מהליכוד דורש: "חידוש מיידי של הלחימה באופן מלא ועצים ובשום אופן לא תגובה נקודתית ו״מידתית״

בליכוד דורשים "לחדש את הלחימה מייד ובאופן עצים!". שעה קלה לאחר מטח הטילים לצפון, חבר ועדת חוץ וביטחון, ח״כ עמית הלוי מהליכוד דורש לחזור ללחימה עצימה בצפון.

"התקיפה האיראנית נובעת מההערכה שלהם שהעמדה האמריקאית והישראלית נחלשה והם יכולים לקבוע את סדר היום באזור. לכן, המענה שלנו חייב להיות חידוש מיידי של הלחימה באופן מלא ועצים ובשום אופן לא תגובה נקודתית ו״מידתית".

עוד הוסיף הלוי: "תגובה כזו מקבלת בפועל את ההכתבה של משמרות המהפכה למשוואה של תקיפה-תגובה כשנח להם, וזה בלתי מתקבל על הדעת ואסור בשום אופן שיקרה".