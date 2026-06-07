תהיה תגובה מישראל? באיראן חוגגים את הירי לצפון

גורמים רשמיים באיראן ומפקדי משמרות המהפכה חוגגים את הירי לעבר ישראל, בזמן שתומכי משטר חגגו את השיגורים ברחובות

משמרות המהפכה ושרים איראניים חוגגים את הירי ולועגים לישראל, בזמן שאנשי המשטר חוגגים את שיגורי הטילים לעבר הצפון ברחובות, האם תגיע תגובה ישראלית?

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משמרות המהפכה צוהלים ולועגים לישראל, ומרחיבים את האיומים שלהם, דובר משמרות המהפכה איים כי כל תגובה ישראלית רק תחמיר את הירי: "משמרות המהפכה: נתקוף באופן נחרץ עוד יותר אם ישראל תרחיב את תקיפותיה בלבנון או תגיב לירי שביצענו".

מפקד זרוע הטילים האיראנית, הודיע: "למרות האזהרות הנחרצות של איראן, המשטר הציוני חצה את כל הקווים והגביר את התקיפות אל דרום לבנון ואף לדאחיה בביירות, כבר הזהרנו שאם זה יקרה, נתקוף בשטחים הכבושים, הצבא הציוני חייב להפסיק לאלתר את התקיפות בדרום לבנון ובדאחיה, ואם יגיב לירי האיראני, ייתקל במכות כואבות ומחריבות".

בנוסף, תועדו צהלות שמחה של תומכי המשטר ברחובות איראן, בזמן שיגורי הטילים לעבר ישראל, כעת רק ניתן להמתין , ולראות האם וכיצד ישראל תגיב.