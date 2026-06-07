השיגורים מאיראן: משרד החינוך ופקע"ר בהודעה רשמית

משרד החינוך הודיע כעת רשמית כי לא יתקיימו לימודים פיזיים בכלל הארץ, בעקבות אירוע ירי הטילים מאיראן

משרד החינוך הודיע כעת רשמית כי לא יקיימו ברחבי הארץ לימודים פיזית, והודיעו על תוכנית ללימודים חלופיים.

לאחר האיומים במהלך היום בתגובה על התקיפות הישראליות בדאחיה בביירות, איראן שיגרה מספר טילים לעבר ישראל, על פי הערכות ראשוניות זוהה שיגור 4 טילים לעבר צפון ישראל עד כה.

ממשרד החינוך ופיקוד העורף נמסר, ראשית לגבי מערכת החינוך: "בהתאם להערכת המצב הוחלט בפיקוד העורף על שינוי בהנחיות -מעבר לפעילות מצומצמת בכל הארץ בהתאם להגבלות הבאות: פעילויות חינוכיות- אין לקיים פעילויות חינוכיות".

וכי בנוסף, יאסרו התקהלויות של מעל ל-200 בני אדם בשטחים פתוחים, במבנה עד 500 ובתנאי שניתן להיכנס למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. החופים סגורים לציבור.

במקומות העבודה ניתן להמשיך קיום פעילות, במקומות המאפשרים להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.