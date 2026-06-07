אחמד טיבי באולטימטום: "עד יום חמישי"

חבר הכנסת אחמד טיבי הציב אולטימטום לחברי המפלגות הערביות: "יש לכם עד יום חמישי"

המגעים להקמתה מחדש של הרשימה הערבית המשותפת נתקלים בקשיים משמעותיים, ונכון לעכשיו הצדדים רחוקים מהסכמות.

על פי דיווח של כתב ערוץ i24NEWS, נדב אלימלך, צוותי המשא ומתן של המפלגות השונות נפגשו היום (ראשון) לישיבה ממושכת, אך היא הסתיימה ללא כל פריצת דרך או התקדמות ממשית בדרך לחתימה.

למרות המבוי הסתום, הצדדים טרם הרימו ידיים באופן סופי. ביומיים הקרובים ינסו נציגי המפלגות לבצע מקצה שיפורים, כאשר צוותי המשא ומתן עתידים להתכנס שוב בימים שלישי ורביעי לסבב שיחות נוסף ומאמצים אחרונים בניסיון לגשר על הפערים.

אחמד טיבי מציב דד-ליין

מי שמחדד את גודל המשבר והדחיפות בשיחות הוא יו"ר מפלגת תע"ל, חבר הכנסת אחמד טיבי. טיבי הציב אולטימטום ברור להמשך המגעים, והבהיר כי חלון ההזדמנויות הולך ונסגר במהירות.

לדברי טיבי, השבוע הקרוב יהיה המכריע ביותר בכל הנוגע לסיכויי האיחוד. יו"ר תע"ל הצהיר כי אם הצוותים לא יצליחו להגיע להסכמות חתומות עד ליום חמישי הקרוב, אפשר יהיה לומר באופן רשמי שלא יתקיימו עוד שיחות בנושא – ובכך למעשה יסתיימו סופית כלל מאמצי האיחוד של הרשימה.