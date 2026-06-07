איום חריג: אלו המקומות שאיראן תתקוף הלילה בישראל

קבוצת התקיפה האיראנית פרסמה הודעה מאיימת בה היא חשפה את היעדים שאיראן תתקוף הלילה בישראל

קבוצת ההאקרים האיראנית "חנדלה" (Handala) פרסמה הערב (ראשון) הודעה מאיימת ומדאיגה, המשתלבת בתוך מערך האיומים והדריכות הביטחונית הגבוהה השוררת בישראל בשעות האחרונות.

בהודעה הרשמית שפרסמה הקבוצה, טוענים חבריה כי הצליחו לשים את ידם על מידע רגיש ומסווג הנוגע למתקנים ביטחוניים ישראליים. "כל הבסיסים הסודיים של הכיבוש הועברו על ידי חנזלה ליחידות הטילים של משמרות המהפכה", הצהירו ההאקרים.

לוחמה פסיכולוגית ברקע המתיחות

בקבוצת התקיפה, המזוהה עם המשטר בטהרן, לא הסתפקו רק בטענה על דליפת המידע המודיעיני, אלא הוסיפו איום ישיר על כוונות תקיפה קונקרטיות בטווח הזמן המיידי: "מטרות אלו יותקפו בקרוב בטילים כבדים".

קבוצת "חנזלה" מוכרת למערכות הגנת הסייבר בישראל מזה תקופה ארוכה, והיא נוהגת לבצע מתקפות מניעת שירות (DDoS), פריצות לאתרים וגניבת מידע מחברות ישראליות, לצד הפצת חומרים בעלי אופי של לוחמה פסיכולוגית מובהקת במטרה לייצר בהלה בציבור.