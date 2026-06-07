נשיא איראן מאשים: 'מפלגים אותנו מבפנים, נאלץ לפעול"

הנשיא האיראני מצא מטרה חדשה לביקורת, לאחר שמוג'תבא חמינאי פרס מכתב שהזהיר מתוכניות אמריקאיות-ישראליות לערער את המשטר מבפנים, הנשיא מזהיר את ערוצי הטלוויזיה במדינה

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, פרסם לפני זמן קצר הודעה, בה הזהיר מפני האפשרות של ערעור הסדר הפנימי במדינה ופילוג הסולידריות, לאחר אזהרה דומה ממוג'תבא חמינאי, פזשכיאן איים כי יאלץ לפעול נגד גופים וערוצי טלוויזיה ש'פוגעים בשלוות החברה'.

הנשיא יצא בהודעה המאיימת כנגד מה שתיאר כתופעה של 'פגיעה באחדות הפנימית' במסר שהדהד את דבריו מלפני ימים בודדים של המנהיג העליון חמינאי הבן, שגם הוא הזהיר מפילוג פנימי והאשים תוכניות ישראליות אמריקאיות לפיצול החברה והמדינה.

פזשכיאן הזהיר בקווים דומים: "עמיתינו בממשלה תמיד הקפידו שהשלווה הנפשית של החברה לא תהיה מאוימת, והדגש שלי הוא על שמירה על האחדות וסובלנות כלפי ההבדלים".

"אך כששידורי הטלוויזיה וחלק מהפעילים התקשורתיים, בתנאי מלחמה, מכוונים את חוד החנית של הביקורות הלא הוגנות לעבר הממשלה, ניאלץ לפעול כראוי, זה לא לטובת המדינה".

דבריו של פזשכיאן שכבר מצטרפים לדבריי חמינאי, מראים את התקדמות המשטר האיראני לעבר מה שנראה כסגירה מוחלטת של קווי התקשורת במדינה שמאפשרים ביקורת נגד המשטר או התארגנות כנגדו, כפי שסגרו את האינטרנט בזמן ולאחר מחאות הענק במהלך חודש ינואר.