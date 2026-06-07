בעקבות האיום מאיראן: העיריה בהודעה חשובה לתושבים

בעקבות ההיערכות לתגובה מצד איראן ושלוחותיה, קיימה הערב (ראשון) עיריית נהריה הערכת מצב מיוחדת בהובלת ראש העירייה, רונן מרלי, ובהשתתפות כלל גורמי החירום והביטחון בעיר.

הערכת המצב דחופה כונסה על רקע תקיפת צה"ל הממוקדת בביירות שהתרחשה מוקדם יותר היום, והחשש מפני תגובה אפשרית שתוכוון לעבר יישובי קו העימות והצפון.

"בקשר רציף עם פיקוד הצפון"

בהודעה רשמית ומקדימה שהוציאה עיריית נהריה לתושבים עם תום הישיבה, נכתב: "תושבות ותושבים יקרים, ערב טוב! אנו עוקבים אחר הדיווחים בהמשך לתקיפת צה"ל בביירות שהתרחשה מוקדם יותר. סיימנו לפני זמן קצר הערכת מצב בהובלת ראש העירייה ובהשתתפות כלל גורמי החירום".

בעירייה ביקשו להרגיע את הרוחות אך במקביל לחדד את הערנות בקרב הציבור, והדגישו כי המערכות העירוניות נמצאות במוכנות מלאה. "אנו עומדים בקשר רציף עם גורמי הביטחון, הצבא ופיקוד הצפון", מסרו מהרשות המקומית. "נכון לעכשיו אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף לעיר נהריה. במידה ויחול שינוי כלשהו – נעדכן בהקדם".