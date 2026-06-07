בישראל מעריכים: אלו היעדים שאיראן תתקוף הלילה

אחרי האיום של איראן במתקפה לילית, בישראל נערכים דיונים בטחונייים. על פי ההערכות: כך תיראה התריפה האיראנית

בישראל מקיימים הערב (ראשון) הערכת מצב ביטחונית נרחבת בעקבות האיום של איראן לשגר טילים הלילה. נכון לשעה זו אין זיהוי של הכנות קונקרטיות לשיגורים לעבר שטח המדינה.

על פי הדיווח בחדשות 12, במסגרת הדיונים, מנתחים במערכת הביטחון את אופי התגובה האיראנית האפשרית. אחד התרחישים המרכזיים שנלקחים בחשבון הוא שהאיראנים יעדיפו שלא לירות ישירות לעבר ישראל, אלא יבחרו לפעול כפי שעשו בתקופה האחרונה, באמצעות ירי ממוקד לעבר מדינות המפרץ ובסיסים צבאיים אמריקאיים הפרוסים באזור.

ההנחיות נותרות ללא שינוי

במקביל להערכות המודיעיניות, בתום הערכת המצב הנוכחית הוחלט בפיקוד העורף כי אין כל שינוי בהנחיות המיגון וההתגוננות הנוכחיות, והן נותרות בעינן ללא כל שינוי נוסף.

כזכור, תוקפן של ההנחיות הקיימות הוארך מוקדם יותר הערב, והן עומדות בעינן עד למחר (שני) בשעה 20:00 בערב. במערכת הביטחון שבים וקוראים לציבור להמשיך לגלות ערנות, להישמע להוראות מצילות החיים ולעקוב אחר העדכונים השוטפים של פיקוד העורף באמצעי ההפצה הרשמיים.