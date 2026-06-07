ניר אורבך מגיב לנפתלי בנט: "אני מבין שקשה לך להבין את זה"

חבר הכנסת לשעבר ניר אורבך פותח חזית מול שותפו הפוליטי ויו"ר מפלגתו לשעבר, נפתלי בנט, ומספק הצצה ללחצים הפוליטיים שחווה בשלהי ימי ממשלת השינוי.

דבריו של אורבך מגיעים בתגובה ישירה לדברים שאמר בנט בריאיון לחדשות 13. במסגרת הריאיון, שחזר בנט את השבועות המתוחים שקדמו לנפילת הממשלה בראשותו, ותיאר את הניסיונות לרצות את אורבך באותם ימים קריטיים במילים: "לשמוע איך הוא מרגיש ואולי לדאוג לו לתפקיד". האמירה הזו הציגה את פרישתו של אורבך באור אינטרסנטי, כמי שניהל לכאורה משא ומתן על ג'ובים פוליטיים.

"הציעו לי כל תפקיד שבעולם"

אורבך לא נשאר חייב ומיהר להדוף את הרמיזות של בנט, תוך שהוא חושף את עוצמת ההצעות שזרמו לפתחו באותם ימי דרמה בניסיון למנוע את מהלך הפרישה שלו.

"בזמן אמת הציעו לי כל תפקיד שבעולם", הצהיר אורבך, ובכך ביקש להבהיר כי בחירתו להביא לסיום דרכה של הקואליציה לא נבעה מאינטרסים אישיים או ממרדף אחר כסאות, שהרי כל התפקידים היו מונחים בפניו.

אורבך חתם את דבריו בעקיצה ישירה לעברו של ראש הממשלה לשעבר: "אני מבין שבמקום שבו נפתלי נמצא היום קשה להבין את זה, אבל זו לא שאלה של תפקידים, זו שאלה של ערכים".