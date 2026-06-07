שעות אחרי הפיגוע: בכיר בדמוקרטים קיים פגישות עם בכיר בפת"ח

האלוף במיל' נמרוד שפר, מועמד בכיר במפלגת הדמוקרטים תחת הנהגת יאיר גולן, יצא שעות בודדות אחרי פיגוע הירי הקטלני באזור השרון לפגישה עם בכיר הפת"ח והרשות הפלסטינית, ג'יבריל רג'ב, שהיה בעברו מחבל בעצמו ומקורב לערפאת, מנהל בשנים האחרונות מאבק בינלאומי להרחקת ישראל מרשויות הספורט העולמיות, וחגג לאורך השנים האחרונות את הטרור פלסטיני.

שפר, שמיהר אמש לתאר את ההתנגשויות בין פלסטינים ויהודים ביהודה ושומרון כטרור, וחלק תמונה של היהודים באירוע תחת הכיתוב "טרור זה טרור", פרסם מוקדם יותר היום פוסט, בו ביקר את קריאותו של השר בן גביר להוציא להורג את המחבל הערבי מהפיגוע הקטלני בכוכב יאיר, וכתב כך: "בן גביר כבר קורא הוצאה להורג של המחבל, בזמן שמחבלים יהודים מקבלים פטור מאכיפה ונשק מהמדינה"

הוא אף הגדיל והקביל בין ממשלת ישראל וארגוני הטרור הפלסטיניים: " האיפה ואיפה הזו היא דלק לכולם להמשיך, לפגוע בחפים מפשע. מי בחסות ממשלת ישראל ומי בחסות ארגוני הטרור, ותיאר את הטרור הפלסטיני כתוצאה של התנהלות הממשלה: "המציאות הזו אינה גזירת גורל. ממשלה שפעולת למען ביטחון אמיתי הייתה עוצרת את מעגל האלימות והכאב". כעת, בהודעה לקבוצת תומכיו המקורבים ביותר, שיתף שפר כי פגש את בכיר הפת"ח, ג'יבריל רג'וב, וכתב כך: "רציתי לעדכן אתכם שנפגשתי היום עם יו"ר התאחדות הכדורגל הפלסטינית והבכיר בפת"ח ג'יבריל רג'וב".

שפר המשיך והקביל בין הטרור הערבי הרצחני אל פעולות היהודים באיו"ש ותיאר כך "זה יום מורכב וכואב, שבמהלכו נרצח אזרח ונפצעו חמישה ישראלים בפיגוע רצחני, כאשר רק אתמול טרוריסטים יהודים פשטו ופרעו על כפרים פלסטינים בשטחים".

"עדיין, ואף בגלל החשש להתלקחות הגזרה הפלסטינית לצד כל הזירות הנוספות, הייתה זו פגישה חשובה במיוחד" תיאר שפר את הפגישה עם ג'יבריל רג'וב, שהיה בעצמו בעברו מחבל ופעיל טרור בכיר, מקורב לערפאת וחילק תעודות הכרה למחבלים רק בשנה שעברה.



