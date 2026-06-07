אחרי האיום של איראן: פיקוד העורף בעדכון חשוב לציבור

בצל האיום של איראן על ירי טילים הלילה לעבר ישראל, פיקוד העורף מפרסם עדכון חשוב לציבור

בתום הערכת מצב שנערכה הערב (ראשון), החליט פיקוד העורף להאריך את תוקפה של מדיניות ההתגוננות הנוכחית ביישובי הצפון וקו העימות, ללא שינויים נוספים. ההנחיות המוכרות לציבור יישארו בתוקף עד ליום שני, 08 ביוני 2026, בשעה 20:00.

על פי ההנחיות המוארכות, רמת הפעילות משתנה בין אזורי קו העימות לבין יישובי הגולן והגליל העליון, בהתאם למדרגים הבאים:

מדרג פעילות חלקית בקו העימות וביישובים בגליל

באזור הנחיה קו עימות, וכן ביישובים ספסופה, מירון, אור הגנוז, בר יוחאי, יסוד המעלה, כסרא-סמיע, בית ג'אן ושדה אליעזר, נמשך מדרג פעילות חלקית.

פעילויות חינוכיות: ניתן לקיים פעילויות חינוכיות אך ורק במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות המוגדר לאזור.

מקומות עבודה: ניתן לקיים פעילות במבנה או במקום שמאפשר הגעה למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

התקהלויות ושירותים: חלות הגבלות התקהלות, לפיהן ניתן להתקהל בשטח פתוח עד 100 אנשים, ובתוך מבנה סגור עד 400 אנשים.

מדרג פעילות מלאה בגולן ובגליל העליון

מנגד, באזורי ההנחיה גולן צפון וגליל עליון, וכן ביישובים קצרין וקדמת צבי, נמשך מדרג פעילות מלאה ללא הגבלות. באזורים אלו ניתן להמשיך בשגרת הפעילות החינוכית, במקומות העבודה ובהתקהלויות בצורה רגילה.

בפיקוד העורף שבים ומזכירים כי ביתר אזורי הארץ המדיניות נותרת ללא שינוי, ומדגישים את החשיבות להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף ולהתעדכן באמצעי ההפצה הרשמיים.