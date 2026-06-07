נפתלי בנט הפסיד למגיש ערוץ 14. זה הסכום שהוא ישלם לו

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, הפסיד בתביעה שהגיש נגד מגיש ערוץ 14. זה הסכום שהוא חוייב לשלם לו

נשיא בית משפט השלום בראשון לציון, השופט מנחם מזרחי, דחה היום (ראשון) את תביעת לשון הרע שהגיש ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, נגד איש התקשורת ומייסד אתר 'חדשות 0404', בועז גולן. מעבר לדחיית התביעה, פסק השופט כי בנט ייאלץ לשאת בהוצאות המשפט של גולן ולשלם לו שכר טרחת עורך דין בסך 10,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

בפסק הדין המנומק קבע השופט מזרחי כי לזכותו של גולן עומדת הגנת תום הלב כחוק. על פי ההחלטה, על בנט להעביר את סכום ההוצאות שנפסק בתוך 30 יום, ולא – יישא הסכום הפרשי ריבית והצמדה כחוק. לבנט עומדת הזכות לערער על ההחלטה בפני בית המשפט המחוזי בתוך 60 יום.

"פרסמתי במדויק את מה שנמסר לי מדובר צה"ל"

בעקבות החלטת בית המשפט, פרסם בועז גולן פוסט מנצח שבו התייחס להשתלשלות העניינים ושלח עקיצה פוליטית חריפה לעברו של ראש הממשלה לשעבר, תוך שהוא מזכיר את ההתחייבויות ההיסטוריות שלו מאולפני הבחירות.

"בנט ישלם לי 10,000 ש״ח פלוס מע״מ לאחר שתביעתו נגדי נדחתה", כתב גולן בסיפוק. "כפי שטענתי לאורך כל הדרך, פרסמתי במדויק את מה שנמסר לי מדובר צה״ל ודוברת חטיבת גולני, ונשיא ביהמ״ש בראשל״צ, השופט מנחם מזרחי, קבע כי עומדת לזכותי הגנת תום הלב".

בהמשך דבריו, בחר איש התקשורת לעקוץ את בנט על רקע אמינותו הפוליטית בעבר: "מקווה שחתימת בנט על ההמחאה לא שווה לחתימתו אצלי באולפן שלא יישב עם מנסור עבאס ולא יעשה רוטציה עם לפיד".