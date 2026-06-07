מזל טוב: איש התקשורת החרדי התארס

איש התקשורת החרדי הודיע הערב על אירוסיו עם בת זוגו. מי ששידך בין השניים הוא לא אחר מאשר הזמר והיוצר הפופולרי

שמחה גדולה הערב (ראשון) בעולם התקשורת והברנז'ה: כתב אתר "כיכר השבת" ואיש התקשורת המוכר, איציק אוחנה, התארס עם בת זוגו חני פחימה.

אוחנה, אחד השמות הבולטים והמקושרים בתקשורת החרדית, מוביל מזה שנים את ערוץ המגזין והבידור באתר, ונחשב לדמות אהובה במיוחד על קולגות מכל קצוות הקשת התקשורתית. הערב, הוא הפך בעצמו מהאיש שמדווח על השמחות של כולם, לחתן השמחה.

השדכן: שוקי סלמון

לצד הברכות הרבות שזורמות בשעות אלו לעבר בני הזוג, מתברר כי מאחורי השידוך המרגש עומד שדכן מוכר ולא שגרתי. מי שחיבר בין השניים והוביל אותם אל תחת הרשת הוא היזם, איש העסקים והזמר שוקי סלמון, חברו הקרוב של אוחנה.