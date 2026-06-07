טלי גוטליב לחרדים: מצאתי לכם פיתרון לעריקים

סוגיית גיוס בני הישיבות ממשיכה להעסיק את המערכת הפוליטית, וחברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד) מציעה כעת פתרון משפטי שלדבריה ימנע מעצרים של תלמידי ישיבות חרדים שאינם מתגייסים.

בראיון שהעניקה לנתן משי ואבי גדלוביץ' בתוכנית "מתוך אחת בצהריים" ברדיו 'קול ברמה', פנתה גוטליב ישירות לציבור החרדי ואמרה: "ואני אומרת פה לחברה החרדית, מצאתי לכם פתרון. זוכרים? פתרון במגרש שלהם".

פנייה אישית לפוקד במשרד הביטחון

לדברי גוטליב, הבעיה המרכזית כיום נובעת מהניסיון להעניק פטור גורף וקטגורי, דבר שנתקל בקשיים משפטיים. במקום זאת, היא מציעה לעבור למסלול של פניות פרטניות המבוססות על החוק הקיים.

"כל מלש"ב (מועמד לשירות ביטחון) לומד תורה, אנא פנה באופן אישי לפוקד במשרד הביטחון", הסבירה חברת הכנסת את המנגנון המוצע. "תורתך אומנותך, כמו שאחיין שלי לומד ברוך השם בישיבת חברון".

"החוק הקיים מאפשר זאת"

כאשר המגישים באולפן הקשו ותהו האם מבחינה חוקית קיימת בכלל אפשרות כזו במצב המשפטי הנוכחי, השיבה גוטליב בנחרצות כי הדבר אפשרי לחלוטין ואינו דורש חקיקה חדשה.

"יש כן אפשרות כזו", הדגישה גוטליב בראיון, "כי החוק הקיים מאפשר לפוקד לתת דחיית שירות". לתפיסתה, שימוש בסמכותו הפרטנית של הפוקד במשרד הביטחון יכול להוות את שסתום הביטחון שימנע עימותים ומעצרים ברחוב החרדי.