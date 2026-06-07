שבוע אחרי כיבוש הבופור: דובר צה"ל בהודעה לתושבי הצפון

שבוע אחרי כיבוש הבופור בדרום לבנון, דובר צה"ל אפי דפרין נשא הערב (ראשון) הצהרה בה פנה לתושבי הצפון והסביר מדוע צה"ל יצא למבצע. עוד חשף כי בימים האחרונים, כוחות צה"ל פועלים להשמדת תשתית תת-קרקעית של חיזבאללה במרחב.

"לפני כשבוע יצאנו למבצע לכיבוש רכס הבופור. חשוב לי להסביר לכם, למה יצאנו למבצע הזה?" אמר דפרין "הבופור הוא נכס גאוגרפי ממנו חיזבאללה שיגר כ-400 טילים לעבר יישובי הצפון. הוא מרוחק רק שישה קילומטרים מהמושבה מטולה. כעת אני רוצה להציג לכם פרטים אותם לא יכולנו לפרסם עד כה".

ההצהרה של דובר צה"ל

דפרין חשף כי "בימים האחרונים, פיקוד הצפון - בהובלת אוגדה 36 ובהכוונת אמ”ן - פועלים להשמדת תשתית תת-קרקעית מרכזית של חיזבאללה במרחב רכס הבופור. מדובר ברשת תת-קרקעית המורכבת ממספר מפלסים שנחצבו עמוק בתוך הקרקע הסלעית. הרשת כולה נבנתה במימון ותכנון מלא של משטר הטרור האיראני, מעל לעשור".

"התוואי שימש כמתחם תת-קרקעי מרכזי למספר מטרות. הוא שימש כמרכז פיקוד ושליטה משמעותי, בו שהו מאות פעילי חיזבאללה. ממנו הם ניהלו את הלחימה, והוציאו לפועל מתווה טרור, גם בלחימה הנוכחית. בנוסף, המתחם שימש לאחסנת אמל"ח ואמצעי לחימה. מאות מחבלי חיזבאללה ששהו בו, והרגישו בו בטוחים, נמלטו עם ההתקפה על רכס הבופור".

"זוהי תשתית תת-קרקעית גדולה ומסועפת, שנדרש להשמיד בתמרון קרקעי" הסביר דובר צה"ל. "תכננו את הפעולה במשך זמן רב, וחיכינו להזדמנות המבצעית המתאימה כדי לבצע אותה. המתחם נתקף מהאוויר מספר פעמים, וכעת, בפעולה קרקעית, אנחנו פועלים להשמידו. כוחותינו הפתיעו את האויב, הם הגיעו בתחבולה מכיוון לא צפוי, בסיוע של תקיפות עצימות של חיל האוויר. הפעולה הנוכחית היא צעד נוסף בכתישת היכולות של חיזבאללה על כלל מימדיו".

"גם ברגעים אלו, כוחותינו ממשיכים לפעול במרחב הרכס ומשמידים את תשתיות הטרור. השותפות בין צה”ל ותושבי הצפון הכרחית להשגת מטרותינו במערכה" סיכם דפרין, כשפנה לתושבי הצפון: "חשוב לי לומר לכם בצורה הברורה ביותר. המטרה שלנו הייתה ונותרה אחת. הגנה על יישובי הצפון, יצירת מציאות ביטחונית חדשה והעמקת הפגיעה בחיזבאללה. הפעולה ברכס הבופור, כמו פעולות אחרות שביצענו, מוכיחה את זה. אנחנו לא נחדל, לא נעצור ולא נרפה, עד שהמטרה הזו תושג במלואה".