ארי כבש את המשפחה של נועה מחתונמי: "כולם עפו עליך"

למרות שהמפגש הטעון עם המשפחה של נועה לא תועד בגלל סירובם להצטלם, נראה שארי עבר את הטבילה הראשונה בהצלחה יתרה. צפו בהצצה לפרק של הערב

הערב ב"חתונה ממבט ראשון" (ראשון), אנחנו זוכים להצצה מקרוב לזוגיות של נועה וארי – רגע אחרי אחד השלבים המותחים ביותר בכל קשר, ובמיוחד בניסוי הזה: המפגש עם המשפחה.

בקטע החדש, נועה לא מצליחה להסתיר את ההתלהבות שלה ומפרגנת לארי בגדול כשהם יושבים יחד בסלון הבית החדש, מלווים בכלב אוליב. "אתה לא מבין איך כולם עפו עליך, ממש", היא מספרת לו בחיוך רחב, בזמן שהשניים מוזגים לעצמם צ'ייסר של וויסקי יוקרתי כדי לחגוג את המאורע המשמח ואת כניסתם לדירה המשותפת.

קשת 12

המפגש שנשאר מאחורי הקלעים

כזכור, המשפחה של נועה בחרה שלא להגיע לאירוע החתונה, וגם הפעם הם שמרו על עמדתם וסירבו בתוקף להכניס את מצלמות התוכנית לביתם או להצטלם. למרות שהביקור המדובר והרגיש עצמו לא צולם ולא ישודר הערב, נראה שארי הצליח להמיס את הקרח לחלוטין ולזכות בנקודות זכות משמעותיות אצל הקרובים לנועה.

האם השלב הבא יקרב ביניהם עוד יותר? נצטרך לעקוב הערב בקשת 12.