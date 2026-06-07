ארה"ב סוערת: האם ישראל הגבירה את הריגול נגד הבית הלבן?

דיווח אמריקאי טוען כי בגופי המודיעין בארה"ב הגבירו את רף איום הריגול מישראל על גורמים בכירים בממשל סביב המשא ומתן עם איראן, למרות ההכחשות, האנטי-ישראלים בימין חוגגים על הדיווח

על פי דיווחים בתקשורת בארה"ב, גופי המודיעין הפדרליים העלו את רמת הסיכון והכוננות סביב אפשרויות של ריגול ישראל על בכירי ממשל, בעקבות השיחות בין ארה"ב ואיראן, שמנהלות מאחורי הקלעים.

הדיווחים שהופצו במהלך סוף השבוע, טענו כי הפנטגון ומחלקת ה'מודיעין המסכל' שמטרתה לפעול כנגד ולסכל את האפשרות של ריגול על גורמים מסווגים בממשל האמריקאי ובמחלקת המלחמה והפנטגון עצמו, העלתה את רמת הכוננות ורמת האיום מהאפשרות של ריגול ישראלי, ההגברה בחשדות התרחשה במהלך השבועות האחרונים, כאשר לטענת אותם גורמים, קיים חשש כי הריגול הישראלי הפך אגרסיבי יותר ברק השיחות עם איראן.

ריגול בין מדינות, גם בעלות ברית מהמדרגה הראשונה, הוא דבר שבשגרה ביחסים גאו-פוליטיים, כמו שאמר פעם ראש CIA 'כולם מרגלים על כולם, אבל אף אחד לא רוצה להיתפס'. גם ארה"ב נתפסה בעבר עם כובע בוער לראשה, כאשר במהלך כהונתו של הנשיא אובמה, התגלו מכשירי ציטוט בשורה של בירות אירופאיות, וה-NSA סומן באופן רשמי כאחראי, מערכת ציטוט זו הייתה כה נרחבת, שכללה אפילו ציטוט ישיר על מכשיר הטלפון במשרדה של קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל, על כך, על פי דיווחים, התנצל אובמה באופן אישי למרקל.

לטענת ראש ה-BND לשעבר, סוכנות המודיעין הלאומית של גרמניה, ומנהיגים נוספים, מרקל הייתה כה נרעשת וזועמת על הריגול הישיר עליה שלא הסתפקה בהתנצלות אובמה, וכי ה-BND 'תפס' תשדורות טלפוניות ממטוס האייר פורס 1 של הנשיא אובמה בזמן ביקורים בגרמניה ואירופה.

אך במקרה זה עושים יריבי ישראל שימוש בסיפור כמוצאי שלל רב, ומציגים את המקרה כתופעה ייחודית וזדונית, אותה הם מייחסים ל'שליטה' ישראלית על הממשל האמריקני, ומהדהדים תאוריות קונספירציה אנטישמיות וקוראים לפגיעה ביחסים עם ישראל, זאת למרות שעל פי מידע שנמסר לגופים יהודים בארה"ב, בבית הלבן הכחישו את הדיווחים בנושא.



