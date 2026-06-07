'הבטחת אמת 5': זרוע הטילים של איראן מאיימת בתגובה לישראל

המטה הכללי של זרוע הטילים האיראנית ומשמרות המהפכה החלו לטענתם בהכנות למבצע 'הבטחת אמת 5', כתגובה נגד ישראל על התקיפות בביירות

על פי ערוצי המשטר וגורמים מקושרים למשמרות המהפכה, המטה הכללי המשותף של זרוע הטילים האיראנית ופיקוד משמרות המהפכה החלו בבניית תוכניות מבצעיות למבצע 'הבטחת אמת 5', כתגובה לתקיפות של ישראל בביירות, 'הבטחת אמת' היה השם שניתן לגלי הטילים ששיגרה איראן לעבר ישראל לפני ובין סבבי הלחימה האחרונים.

גורמים המעורים בפרטים מסרו כי לפני זמן קצר התקיימה פגישה רחבה של משמרות המהפכה וזרוע החלל במטה הפיקוד המשותף ב-ח'אתם אל-אנביא , מטה הפיקוד המשותף של הכוחות החמושים באיראן, בו תוכננו הפרטים המבצעיים לתוכנית התקיפה על ישראל, אותה תיארו כ'הבטחת אמת 5', כהמשך לתקיפות וגלי טילים קודמים ששיגרו על ישראל בין המלחמות בעבר.

על פי הדיווח הפגישה התקיימה בעקבות התקיפה באדחיה בביירות מוקדם יותר היום, דבר שאותו תיארו האיראנים כ'חציית קו אדום' והודיעו במהרה כי ישקלו תגובה חריפה.

בסבבים הקודמים של מבצעי 'הבטחת אמת' שוגרו גלים של עשורת ומאות טילים בליסטיים, כלי טיס וטילי שיוט לעבר ישראל באופן מתואם.