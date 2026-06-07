המדינה מחלקת מענק של עשרות אלפי שקלים. כל הפרטים

המדינה תחלק מענקים בגובה של עשרות אלפי שקלים. מי זכאי ומה צריך לעשות? כל הפרטים

מנהלת תקומה, משרד האוצר ומשרד החינוך מפרסמים מתווה מענקים ייחודי לעובדי הוראה ופסיכולוגים בחבל תקומה. התוכנית, שגובשה לאחר עבודת מטה משותפת, נועדה לחזק את מערכת החינוך באזור, לעודד הצטרפות של אנשי חינוך חדשים למוסדות החינוך ולקדם יוזמות חינוכיות חדשות.

המתווה החדש יחול בשנות הלימודים תשפ"ז-תשפ"ח וכולל שני מסלולים מרכזיים: תמריצים לעובדי הוראה ופסיכולוגים חדשים, ומסלול לעידוד יוזמות חינוכיות. היקף התקציב לשנתיים יעמוד על כ-30 מיליון ש"ח מטעם מנהלת תקומה, בנוסף ל-24 מיליון ש"ח שיוקצו במיוחד למסלול היוזמות.

מענקים מוגדלים למעתיקי מגורים

במסגרת המסלול הראשון, יוענקו מענקים של עד 72 אלף ש"ח לעובדי הוראה חדשים במקצועות נדרשים וכן לפסיכולוגים חדשים. המענקים הגבוהים ביותר יינתנו לאנשי חינוך שיבחרו להעתיק את מקום מגוריהם לחבל תקומה ממרחק של לפחות 30 קילומטרים. גובה המענק הסופי ייקבע בהתאם למשך ההתחייבות של איש החינוך לעבודה באזור – לשנה, שנתיים או שלוש שנים. המתווה מבוסס על התפיסה לפיה השתלבותם של אנשי החינוך בקהילה תורמת להיכרות מעמיקה עם צורכי האזור ולעידוד השתלבות ארוכת טווח במערכת החינוך.

המקצועות שהוגדרו כנדרשים במסגרת המתווה הם: מתמטיקה, אנגלית, מחשבים, פיזיקה, ביולוגיה, כימיה, מקצועות טכנולוגיים, מקצועות הטיפול, גננות ויועצים חינוכיים. עם זאת, במקרים חריגים שבהם קיים צורך ייחודי במוסד החינוכי, ניתן יהיה לבחון גם את זכאותם של עובדי הוראה שאינם מלמדים במקצועות הללו.

תוספת חודשית עבור יוזמות חינוכיות ולימודי AI

המסלול השני במתווה מתרכז בעידוד יוזמות בתוך מוסדות החינוך, מתוך הכרה בכך שצוותי ההוראה והגננות, המכירים מקרוב את התלמידים ואת קהילת ההורים, הם הגורם המתאים ביותר לזהות צרכים ולחולל שינוי.

במסגרת זו, יינתן תמריץ חודשי קבוע בסך 1,000 ש"ח לעובדי הוראה וגננות שיובילו יוזמות חינוכיות מאושרות לאורך שנת הלימודים. היוזמות ייבחרו בהלימה לחזון המוסדי, תוך מתן עדיפות לפרויקטים המקדמים מצוינות לימודית, לכידות חברתית, לימודי STEM ובינה מלאכותית (AI), שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים, איכות סביבה וקיימות, וכן חוסן תלמידים ושלומות (Well-being) של צוותי החינוך.

"מחוייבים שהחבל יפרח ויגדל"

מנכ"ל משרד האוצר, ישראל מלאכי, התייחס לתוכנית ואמר: "כפי שהבטחנו, אנחנו מקצים תקציב משמעותי להצמחת החינוך ביישובי העוטף. כמדינה וכמשרד האוצר אנחנו מחוייבים לאוכלוסיה הזו ונמשיך להשקיע כדי שחבל תקומה יפרח ויגדל בכמות ובאיכות".

ראש מנהלת תקומה, אביעד פרידמן, הדגיש את חשיבות החינוך בתהליך השיקום: "מערכת החינוך היא אחד המרכיבים המרכזיים בשיקום ובצמיחה המחודשת של החבל. לצד ההשקעה בשיקום היישובים, בתשתיות ובקהילות, אנו פועלים לחזק את ההון האנושי שמוביל את דור העתיד. מתווה התמריצים החדש נועד למשוך לחבל אנשי חינוך איכותיים, לעודד את השתקעותם באזור ולהבטיח מערכת חינוך יציבה, חזקה ומקצועית. המטרה שלנו היא לא רק לתת מענה לצרכים הקיימים, אלא ליצור עתודה איכותית של אנשי חינוך שיבחרו לבנות את ביתם בחבל, להשתלב בקהילות המקומיות ולהוביל את מערכת החינוך של האזור גם בשנים הבאות".

סגן הממונה על השכר במשרד האוצר, אוהד אלקבץ, חתם: "מתווה התמריצים לחבל תקומה יאפשר לייצר קומה נוספת שתעודד יוזמות חינוכיות שיביאו לשיפור איכות החינוך בחבל תקומה. זהו כלי משלים שנועד לחזק את ההון האנושי ולתמוך בעשייה חינוכית משמעותית במקום שבו היא נדרשת במיוחד".