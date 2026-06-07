נפרדים מהאגדה: 10 דברים שלא ידעתם על ישי לוי

אחרי פטירתו של ישי לוי בגיל 63, חזרנו ל-10 התחנות הכי מטלטלות, מרגשות ומפתיעות בחייו של אחד הקולות הגדולים במוזיקה הים־תיכונית בישראל - מהילדות הקשה, דרך ההתמכרויות והנפילות ועד הקאמבק שהחזיר אותו לפסגת הזמר הישראלי

כולנו גדלנו על "ריקדי", "ריקוד רומנטי" ו"האחת שלי", אבל מאחורי אחד הקולות הכי גדולים במוזיקה הים-תיכונית הסתתרו חיים מלאים בדרמות, התמכרויות, נפילות וקאמבקים שאף אחד לא האמין שיקרו. אחרי פטירתו של ישי לוי בגיל 63, חזרנו ל-10 התחנות הכי מטלטלות ומפתיעות בחייו.

1. נולד למשפחה דתית בראש העין

ישי לוי נולד למשפחה תימנית דתית. אביו היה סופר סת"ם ואחיו הוא הזמר נתי לוי.

2. הילד שברח מהבית בשביל לשיר

עוד לפני הפרסום והתהילה, ישי לוי עזב את הבית כנער צעיר והתחיל לשיר במועדונים ובחפלות - שם התחיל המסע שלו בעולם המוזיקה המזרחית.

ישי לוי צילום: (צילום: Miriam Alster/FLASH90)

3. החברות עם זוהר ארגוב

לוי וארגוב היו חלק בלתי נפרד מאותה תקופה סוערת של הזמר המזרחי בשנות ה-80, והחברות ביניהם הפכה לאחת המדוברות בעולם המוזיקה.

4. ההתמכרות לסמים כמעט הרסה לו את החיים

בשיא הקריירה שלו, ישי לוי התמכר לסמים קשים. ההצלחה, הלחץ והפרסום הובילו אותו לתקופות קשות של גמילות, נפילות ומשברים אישיים.

5. הלהיט שהחזיר אותו לחיים

אחרי אחת התקופות הכי קשות בחייו, השיר "ריקדי" הפך ללהיט ענק והחזיר אותו בגדול לקדמת הבמה. עד היום מדובר באחד השירים הכי מזוהים איתו.

6. הוא נכנס לכלא יותר מפעם אחת

במהלך השנים הסתבך בפלילים בעקבות ההתמכרות לסמים ואף ריצה עונשי מאסר אחרי מקרים שעוררו סערה גדולה בתקשורת

7. עשה קאמבק מטורף

עם להיטים כמו "ריקוד רומנטי", "אישה נאמנה" ו"האחת שלי", הוא שוב הפך לאחד הזמרים האהובים בישראל.

8. הבן שלו גם הלך לעולם המוזיקה

לישי לוי יש בן נוסף, שיר לוי, איתו גם ביצע מספר דואטים לאורך השנים.

9. גם בגיל 60 לא הפסיק ליצור

עד השנים האחרונות הוא המשיך להקליט, להופיע ולשתף פעולה עם אמנים גדולים כמו עילי בוטנר, עופר לוי וארקדי דוכין.

רבקה זהר וישי לוי בדואט צילום: (צילום: אורית פניני )

10. הוא הלך לעולמו לאחר מחלה קשה

ישי לוי נפטר היום, ב-7 ביוני 2026, בגיל 63, לאחר שאושפז במצב רפואי קשה בבית החולים שערי צדק בירושלים בעקבות מחלה קשה.