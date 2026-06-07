ספיר אביסרור מפתיעה: מה משמעות השם סיאל שבחרה לבנה?

ספיר אביסרור ובעלה ליאור עם הוולד צילום: מתוך האינסטגרם של ספיר

ספיר אביסרור חשפה בברית את השם שבחרה לבנה השלישי - סיאל. אחרי שסיקרנה את הרשת עם שמות ילדיה סאן ומון, רבים ציפו לשם נוסף בהשראת השמיים והחלל. אז מה המשמעות שמייחסים לשם סיאל?

יוצרת התוכן וכוכבת "המירוץ למיליון" ספיר אביסרור קיימה היום את ברית המילה לבנה השלישי, אח קטן לסאן ומון, ובמהלך האירוע חשפה לראשונה את השם שבחרה לו: סיאל.

כולם ניסו לנחש את השם הבא

עוד לפני החשיפה, ברשת כבר ניסו לנחש איזה שם תבחר אביסרור, במיוחד אחרי השמות הייחודיים של ילדיה סאן ומון, שמתחברים לעולמות השמיים והחלל.

לא מעט עוקבים העריכו כי גם הפעם היא תמשיך את אותו הקו ותבחר בשם כמו "סטאר", "סקיי" או שם אחר בהשראת השמיים, הכוכבים והיקום.

"זה לא מחמאה ולא קול": ספיר אביסרור מתעצבנת על תופעת החטטנות צילום: (מתוך האינסטגרם של ספיר)

אבל אז הגיע השם: סיאל

אלא שבסופו של דבר, ספיר בחרה בשם סיאל - שם נדיר ומסקרן עם צליל בינלאומי ורך במיוחד. מעבר לפרשנויות השונות סביב השם, בצרפתית המילה "Ciel" פירושה "שמיים" - פרט שמתחבר באופן מושלם לקו השמות שבחרה לילדיה, סאן, מון ועכשיו גם סיאל.

למרות שאין לשם מקור חד-משמעי, רבים מקשרים את הסיומת "אל" למשמעות רוחנית של אור, שמירה וחיבור לאלוהים. יש גם מי שמייחסים לשם משמעות של זרימה, שלווה וחיבור לטבע - מה שמעניק לו תחושה עדינה ומיוחדת.

ממשיכה את קו השמות הייחודי

כך או כך, נראה שגם הפעם אביסרור שמרה על קו שמות לא שגרתי ובלתי נשכח, כזה שמצליח לעורר סקרנות עוד לפני החשיפה הרשמית.