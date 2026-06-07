אלמוג בוקר נגד דובר צה"ל: "תגובה של ה-6 באוקטובר"

בעקבות הודעת דובר צה"ל על השמדת המשגרים מהם נורו רקטות לצפון הבוקר, העיתונאי אלמוג בוקר תוקף בחריפות את המדיניות: "ראינו בדיוק איך זה נגמר בעוטף. נתניהו וכץ מאשרים לחזבאללה להמשיך לשגר"

מתקפת הרקטות של חיזבאללה הבוקר (א') לעבר יישובי הצפון ממשיכה לעורר תסכול עמוק בקרב תושבי קו העימות, שמוצאים עצמם שוב תחת אש שגרה מאיימת. מי שנשבר לו הלב לראות את התמונות הוא העיתונאי אלמוג בוקר, שיצא אחר הצהריים במתקפה חריפה ונוקבת נגד הודעת ההרגעה הרשמית של הצבא ונגד אוזלת היד, לטענתו, של מקבלי ההחלטות.

הסערה התעוררה בעקבות הודעה רשמית קצרה שהוציא דובר צה"ל, ובה נכתב כי "צה"ל השמיד את המשגרים מהם חיזבאללה שיגר רקטות לעבר יישובי הצפון הבוקר (א')". ההודעה הזו, שהייתה אמורה להציג הישג מבצעי מהיר, התקבלה אצל בוקר כעדות לתפיסה ביטחונית מיושנת ומסוכנת שטרם השתנתה מאז האסון הלאומי.

"ראינו בדיוק איך זה נגמר בעוטף"

"צר לי, אבל זאת הודעה של ה-6 באוקטובר!", כתב בוקר בחשבון הטוויטר שלו, כשהוא מתייחס ישירות לניסוח המערכת של דובר צה"ל. בוקר הסביר כי התמקדות בתגובה נקודתית של "סגירת מעגל" מול קנה המשגר בלבד היא בדיוק אותה קונספציה שהובילה לקריסה בגבול עזה. ״אסור שהתגובה לירי לעבר 'יישובינו ואזרחינו' תהיה בהשמדת המשגר, כי ראינו בדיוק איך זה נגמר בעוטף״, התריע.

בוקר מיהר להבהיר כי האצבע המאשימה שלו אינה מופנית כלפי החיילים בשטח, אלא כלפי מי שמתווה את המדיניות הרופסת מלמעלה: ״והביקורת היא ממש לא על צה"ל, אלא על הדרג המדיני! על נתניהו וכץ שהבטיחו תקיפה בדחייה על כל ירי לעבר היישובים שלנו, ולא עומדים במילתם״.

"התלמידים ראו את הרקטות מחלון האוטובוס"

בדבריו תיאר בוקר את המציאות הבלתי נתפסת שחוו הבוקר ילדי הצפון, שנאלצו לצפות במטחים בדרכם למסגרות החינוך: ״בפועל הם מאשרים לחזבאללה להמשיך ולשגר רקטות לעבר היישובים שלנו. היום, התלמידים ראו את הרקטות מחלון האוטובוס. אז למה מחכים? לפגיעה ישירה? או שאולי נחכה שהאזעקות ידרימו קצת… כי בינתיים זה רק קו העימות״.

הביקורת של בוקר מהדהדת את תחושתם של רבים מתושבי הצפון והדרום, הטוענים כי למרות הצהרות הרמטכ"ל וראשי מערכת הביטחון על "שינוי המשוואה" ו"הגברת השליטה המבצעית", המדיניות בפועל נותרה מכילה, ומאפשרת לארגוני הטרור להמשיך ולנהל שגרת התשה קבועה נגד אזרחי ישראל.