הרמטכ"ל בעזה: "אישרתי תוכניות להעמקת הפגיעה בחיזבאללה"

במהלך סיור מבצעי בעומק הרצועה, התייחס הרמטכ"ל אייל זמיר לפיגוע הירי הרצחני במרכז הארץ והבהיר: "נסגור מעגל עם כל מי שיאיים על ביטחון תושבינו". הוא הדגיש כי צה"ל לא יוותר על יעד פירוק חמאס מנשקו, וכי הצבא דרוך לפעול בעוצמה בכל החזיתות: "מעזה, דרך לבנון ועד טהראן"

ראש המטה הכללי, רב-אלוף אייל זמיר, קשר היום (א') בין זירות הלחימה השונות במהלך סיור מיוחד שקיים בעומק רצועת עזה, שבו התייחס ישירות לפיגוע המשולב והקטלני שאירע הבוקר באזור השרון והשומרון. הרמטכ"ל שלח תנחומים למשפחת הנרצח ואיחל רפואה שלמה לפצועים, תוך שהוא מציב קו התקפי תקיף: "אנחנו נגיע לכל אחד, ונסגור מעגל על כל אחד שיאיים על ביטחון תושבינו".

בסיור, שבו השתתפו גם מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, ומפקד אוגדת עזה, תת-אלוף לירון בטיטו, קיים הרמטכ"ל הערכות מצב ושיח מפקדים במוצבים שונים ברצועה. זמיר הבהיר כי המציאות הרב-זירתית היא המעצב המרכזי של פעילות הצבא כיום, וכי לוחמי צה"ל פועלים במקביל ובעוצמה בכל החזיתות עד להסרת האיומים.





דובר צה"ל

"לא מוותרים על פירוק חמאס מנשקו"

בדבריו למפקדים בעזה, הדגיש הרמטכ"ל את המשך השחיקה של כוחות חמאס ואת הידוק השליטה המבצעית בשטח: "נמשיך לפעול עד להשגת היעד של פירוק חמאס מנשקו – זה יעד שאנחנו לא מוותרים עליו", אמר זמיר. הוא הוסיף כי צה"ל עוקב מקרוב אחר הנעשה ברצועה ופועל באופן יזום נגד כל ניסיון של הארגון להתעצם מחדש או להפר את ההסכמים: "הקו הצהוב מאפשר לנו שליטה ביטחונית ומעבר להתקפה בעת הצורך".

מעזה ועד טהראן: אישור תוכניות ולחימה בכל החזיתות

הרמטכ"ל ניצל את הביקור כדי להציג את מוכנותו של צה"ל לפעול בנחישות בכל הגזרות, הקרובות והרחוקות כאחד. "אנחנו דרוכים ומוכנים לפעול בכל מקום ובכל זמן שבו נידרש – מרצועת עזה, דרך לבנון ועד טהראן", הצהיר.

במסגרת היערכות זו, חשף רב-אלוף זמיר כי אישר תוכניות מבצעיות להמשך העמקת הפגיעה בארגון חיזבאללה בלבנון, לצד המשך הפעילות הממוקדת לחיסול התארגנויות טרור ביהודה ושומרון. כמו כן, ציין כי הוא ממשיך ישירות מהסיור ברצועה לקיים הערכת מצב ייעודית בנושא איראן. "אנחנו ממוקדים בסיכול איומים בהתהוותם. צה"ל ערוך לחזרה ללחימה ומוכן לכל שיידרש עד להשלמת המשימה", סיכם הרמטכ"ל.