"עלול להביא למוות": המהלך הקיצוני המתוכנן נגד היועמ"שית

חוגים קיצוניים ב"עדה החרדית", שהתפרעו מחוץ לביתו של נשיא בית המשפט העליון נועם סולברג, מתכננים מהלך קיצוני נגד היועמ"שית. כל הפרטים

בקרב חוגים קיצוניים ב"עדה החרדית" נרקמת בימים אלה תוכנית לערוך טקס "פולסא דנורא" נגד היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, כך דווח היום (ראשון) ב'ישראל היום'. מדובר באותם מפגינים שהפגינו מחוץ לביתו של נשיא בית המשפט העליון נועם סולברג.

גורם מתוך העדה החרדית סייג את הדברים בשיחה עם "היום" והבהיר כי תוכנית כזו תהיה חייבת לקבל קודם לכן אישור סופי ורשמי של הרבנים, אולם איים: "זה לא רחוק משם בכלל".

''פולסא דנורא'' הוא טקס קללה ונידוי דתי קיצוני המיועד להביא למותו של אדם. על פי האמונה המקובלת בחוגים מסוימים, הטקס נערך בחצות הלילה על ידי מניין (עשרה גברים) של מקובלים או תלמידי חכמים הלבושים שחורים, ותוך כדי תקיעה בשופרות והדלקת נרות הם מבקשים מ"מלאכי חבלה" למנוע מהאדם מחילה על חטאיו ולהביא למותו.