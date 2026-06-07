מנחם קלמנזון בתגובה ראשונה לסערה סביבו

חתן פרס ישראל, מנחם קלמנזון, לא נשאר חייב בעקבות העימות החריף שהתרחש הבוקר באולפן "חדשות הבוקר" בקשת 12. בפוסט נוקב שפרסם, מגיב קלמנזון לטענות שהוטחו כלפיו וכלפי ציבור המתיישבים ביהודה ושומרון, ומבהיר כי האמירות שנשמעו באולפן מונעות מאג'נדה ברורה.

"לא אשתוק כשמכפישים ציבור שלם ומבזים אותו", פתח קלמנזון את דבריו והפנה אצבע מאשימה לעבר המבקרים מהשמאל. "המרוויחים הגדולים יותר מאירועי האלימות האלו הם אותם אנשים שצמאים לסיבות לנגח את ההתיישבות. הם לא רוצים שהאלימות תפסיק – להפך, היא כלי שרת בידם".

"אמירה מתנשאת וחסרת אחיזה במציאות"

קלמנזון התייחס באופן ממוקד להטחה של חברת הפאנל לינוי בר גפן, ששאלה אותו מדוע תושבי המקום אינם "מטפלים" בעצמם בפורעי החוק. "'תלכו לטפל בהם' – אמירה מתנשאת וחסרת כל אחיזה במציאות! כיצד בדיוק?!", תהה קלמנזון בכעס.

לדבריו, יש לעשות אבחנה ברורה בין הוקעת מעשים פליליים לבין הניסיון להכתים ציבור שלם של אזרחים שומרי חוק. "אין מקום לאלימות אזרחית במדינת ישראל, ואין מקום גם לניצולה לשם ניגוח של אזרחים טובים ומסורים".

הפיגוע שהוכיח את המציאות בשטח

את דבריו חתם קלמנזון בהתפתחות הביטחונית הקשה שהתרחשה שעות ספורות בלבד לאחר סיום המשדר באולפן, והוכיחה לדבריו את הטענות שהציג מול המגישים על הסכנה היומיומית בדרכים.

"שעתיים אחרי שזעקתי שהם היורים עלינו, התברר שוב שצדקתי עם פיגוע קשה למרגלות השומרון", כתב קלמנזון וסיכם במסר תקיף: "ברגעים אלו, שבהם מתברר שוב מי האלים ומי התוקפן, שבעתיים צריך להילחם נגד המסיתים".