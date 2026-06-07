מביך: התנועה החדשה קנתה את דף 'ממים של דתיים'

דף הפייסבוק של ההתארגנות הסרוגה 'אמונים' מציג כ-17,000 עוקבים, אלא שבדיקה קצרה העלתה שהם קנו את דף 'ממים של דתיים' שהפסיק להיות פעיל ושכחו למחוק כמה עדויות. הגולשים זועמים; בתנועה אומרים: "פרקטיקה מקובלת"

בשבת האחרונה התמלאו עלוני השבת בפרסומות של תנועת 'אמונים' - התארגנות של גורמים סרוגים "לתמוך בשלמות עם ישראל, שלמות תורת ישראל ושלמות ארץ ישראל"

הגולשים זועמים צילום: צילום מסך

בפרסומות מופיעים כמובילי הארגון - תמונותיהם של דוידי בן ציון ורחלי צינקין מהבית היהודי, מנחם קלמנזון, ללי דרעי ויעל שבח. העיתונאי אלישיב רייכנר ממקור ראשון כתב ביום שישי כי גם הוא מצטרף להתארגנות.

דף הבדיחות נקנה והפך להיות פוליטי

מסע הפרסום בעלוני השבת, הצטרף גם לדף פייסבוק שצבר כ-17 אלף עוקבים, נתון די מרשים, אלא שבדיקה קצרה מעלה כי בדומה ל"מפלגות מדף", גם פה מדובר בדף פייסבוק שהפסיק להיות פעיל ונמכר להתארגנות החדש.

הדף שנוצר כ"ממים של דתיים" (מם Meme הוא כינוי לבדיחת רשת באמצעות תמונות מוכרות שמקושרות למקרה מסוים. ראו דוגמאות, בהמשך), דף שנוצר בשנת 2013 ואסף בדיחות רשת בפילוח למגזר, וזכה לפופולריות כשצבר כאמור כ-17,000 עוקבים. לפני כשלושה חודשים החליף הדף את שמו והפך להיות אמונים.

כל הבדיחות הטובות והממים שקיבלו מאות ואלפי לייקים נמחקו. אבל ברשת עדיין נשארו סימנים לגלגול הקודם.

אחראי הניו-מדיה בארגון אמונים, עשו עבודה רשלנית והשאירו את הביו (הפרטים) מהדף הקודם: "ממים של דתיים בא להביא לכם ממים מההווי הדתי, בצורה המשעשעת ביותר. חלק מהממים אקטואליים, פוליטיים (לא קורקט כמובן) ובכל מקרה לרובם מכנה משותף משעשע... אין לקחת ללב דברים סרקסטיים המוצגים כאן, הכל בהומור וברוח טובה :-)"

הדף של אמונים מכיל ממים שדתיים אוהבים צילום: צילום מסך

נוריד קצת לעצמנו, ונגיד שלא מדובר בחשיפה בלעדית, אלא פייסבוק בעצמה, כחלק מהשקיפות בה היא נוהגת, מדווחת על שינוי השם בצורה מפורשת:

צילום: פייסבוק מדווחת על שינוי השם

הגולשים שהתרגלו לקבל בדיחות ופתאום מקבלים התייחסות פוליטיות בעד כל מה שטוב ונגד כל מה שרע, לא נשארו אדישים. כך למשל הגיב גולש ל'אמונים': "חבורה של חולרות, שיניתם את מהות הקבוצה בניגוד לרצון החברים. ככה בשמאל עושים, רמאות ושקרים".

עמיחי פילבר כתב: "אז ממש כמו יונתן שלו שרימה את דיכטר עם "תמיכה" של 30 אלף "זכרונאים" קמה לה קבוצה ללא תמיכה ציבורית וכפתה את עצמה על 17,000 עוקבים שבסך הכל רצו לצחוק מ"ממים של דתיים" - אין לך תמיכה ציבורית אתה לא "תנועה ציבורית" ואם הדרך שלך היא הונאה - אז יש כבר אחד שעושה את זה פי אלף טוב ממך".

פרקטיקה מקובלת

יש לציין כי קניית דפי פייסבוק פעילים, הפכה לאחרונה לתופעה כשכל מיני גופים מקימים קבוצת בדיחות או סיפורי AI, צוברים עשרות אלפי עוקבים ואז מוכרים אותם עבור התארגנויות. נזכיר כי מפלגת 'הימין החדש' של בנט רצה לכנסת על "מפלגת מדף" בשם צל"ש שנמכרה לבנט מיוסף פריצקי (לשעבר במפלגת שינוי).

מטעם ארגון אמונים נמסר בתגובה: "העמוד נרכש לפני כמה חודשים עבור הפעילות שלנו.

מדובר בעמוד לא פעיל עם קהל יעד רלוונטי מהציונות הדתית. זו פרקטיקה מקובלת ונפוצה. פייסבוק מודיעה לעוקבים על שינוי השם כדי למנוע בלבול. מי שרוצה להפסיק לעקוב יכול לעשות זאת בקלות ובלחיצת כפתור.

אנחנו שמחים על ההתעניינות בתנועה ומזמינים את אלו שמזדהים עם ערכים אלו להצטרף ולעקוב אחרינו ברשתות החברתיות".

הארכיון לא שוכח

דף הפייסבוק של 'אמונים' מחק כאמור את כל הממים, אבל ברשת עדיין נותרו כמה שאריות ואנחנו מצרפים 2 דוגמאות להצחקת הציבור.