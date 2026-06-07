דגן: הרבש"ץ של סלעית מנע אסון גדול יותר

ראש מועצת שומרון שיבח את הרבש"ץ של הישוב סלעית שהחזיר אש למחבלים ומנע פיגוע גדול יותר. "הטרור אינו מבחין בין יהודי ליהודי ואינו מבחין בין מי שמתגורר ביהודה ושומרון לבין מי שמתגורר בתוך הקו הירוק"

יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון הגיב לפיגוע בכניסה לישוב סלעית, בהמשך לפיגוע בכביש כוכב יאיר.

"אני מבקש לחזק ולשבח את רבש"ץ סלעית שפעל במהירות, בנחישות ובמקצועיות, השיב אש לעבר המחבל ומנע אסון גדול הרבה יותר. האירוע הזה מוכיח פעם נוספת את החשיבות הקריטית של כיתות הכוננות, הרבש"צים ומרכיבי הביטחון ביישובים, ואת הצורך להמשיך ולחזק אותם.

ליבנו עם משפחת הנרצח ועם הפצועים, ואנו מתפללים לרפואתם השלמה. אני מברך את כוחות הביטחון על לכידת אחד המחבלים ומצפה להשלמת המצוד ולמיצוי הדין עם כל המעורבים בפיגוע".

בפיגוע ירי מתגלגל שהתחיל בתחנת הדלק באזור כוכב יאיר ונמשך עד הישוב סלעית שבשומרון, ירו צמד מחבלים על עוברים ושבים. הם רצחו אדם אחד ופצעו עוד 5. הם חוסלו על ידי שוטרים וכוחות מיוחדים.

"הטרור אינו מבחין בין יהודי ליהודי ואינו מבחין בין מי שמתגורר ביהודה ושומרון לבין מי שמתגורר בתוך הקו הירוק", הוסיף דגן. "מי שיורה בכוכב יאיר ובצור נתן ינסה לפגוע גם בסלעית, ומי שפוגע בסלעית מבקש לפגוע בכל מדינת ישראל. מול הטרור הזה אנחנו חייבים לעמוד יחד, ביד קשה ובנחישות.

התשובה שלנו לטרור היא ביטחון, התיישבות וחיים. עלינו להמשיך לחזק את ההתיישבות ביהודה ושומרון, לחזק את יישובי הספר ואת מערכי הביטחון בכל רחבי הארץ, ולוודא שאזרחי ישראל יוכלו לחיות בביטחון בכל מקום."