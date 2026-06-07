שורד השבי חושף: "התאסלמתי בשבי"

סיפורי השבי מרצועת עזה ממשיכים לגלות את תעצומות הנפש והתושייה של החטופים שחזרו. מקסים הרקין, שהצליח להסתיר לאורך כל תקופת שביו את העובדה ששירת כקצין בצה"ל, מוציא כעת ספר עדות חדש ומטלטל. בריאיון שהעניק הלילה לאברי גלעד ויאיר שרקי בקשת 12, הוא חשף מהלך דרמטי ויוצא דופן שביצע מול המחבלים: אחרי קרוב לשנה וחצי במנהרות, הוא הודיע להם על רצונו לקבל על עצמו את דת האסלאם.

הרקין הסביר כי לא היה מדובר במשבר אמוני, אלא בצעד טקטי מחושב שנועד לפרוץ את הבידוד המוחלט וללמוד את האויב.

"אם אתה רוצה לנצח במלחמה, אתה צריך ללמוד את האויב", הסביר הרקין את המניע להחלטה, והרחיב על הצורך שלו בגישה לנעשה בחוץ: "רציתי לקבל מידע, אנחנו מנותקים מהכל ומה שאנחנו מקבלים מהם זה 99 אחוז השקפה שלהם, פלוס שקר. אז כשאתה מקבל גישה למידע, בשבילנו לשמוע משפט מפה לשם היה שווה שעות של דיונים אחר כך. הייתה להם טלוויזיה דלוקה על אל-ג'זירה או מה שזה לא היה, אז משם אתה שואב את המידע. לפעמים זה שיחות ביניהם או שיחות בטלפון שלהם, כי המנהרה שלי הייתה מפקדה".

כשנשאל מתי בדיוק עלה הרעיון ושונה כיוון הפעולה, השיב: "הייתה להם נטייה לדיבור על איסלאם מלכתחילה, זו גם האופציה היחידה איכשהו לדבר איתם, כי בהתחלה שלושה חודשים לא דיברנו בכלל. אבל איסלאם זה אמונה, זה לא מה שחמאס, חמאס הוא תופר את האיסלאם למעשים הרעים שלהם. ההתאסלמות עצמה, אם אני לא טועה, הייתה ב-10 במאי 2025".

"היינו שומרים שבתות, עשינו סליחות"

לצד המצג החיצוני שהציג למחבלים, הרקין מדגיש כי בפנים, הרחק מעיניהם, הזהות היהודית שלו ושל חבריו רק הלכה והתעצמה. כשנשאל על התחזקות האמונה בזמן השבי, אישר זאת מיד: "כמובן, היינו שומרים שבתות, עשינו סליחות, שמרנו יום כיפור. זה הכי קל בעולם והכי כיף, ממליץ לכולם".