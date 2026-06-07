למרות הבוז: לוחם הMMA שמעון סמוטריצקי ניצח והניף את הדגל

הלוחם הישראלי בן ה-25 מחולון גבר על פרי סטארגל בהחלטת שופטים בארגון Tuff N Uff. למרות אווירה עוינת וקריאות בוז צורמות מצד חלק מהקהל האמריקאי בשל היותו ישראלי, סמוטריצקי שמר על מיקוד שיא, חגג עם דגל ישראל בזירה והתקרב צעד נוסף לקרב על חגורת האליפות

הישג אדיר ומרשים ללוחם ה-MMA הישראלי שמעון סמוטריצקי, שרשם האמש (בין שבת לראשון) ניצחון גדול ומלא אופי בלאס וגאס, נבאדה. סמוטריצקי גבר על היריב האמריקאי פרי סטארגל בהחלטת שופטים אחידה, במסגרת אירוע של ארגון הלחימה Tuff N Uff, אך הסיפור הגדול של הערב התרחש לא רק על גבי המזרן, אלא בעיקר באווירה הסוערת סביבו.

לאורך כל ההתמודדות נאלץ הלוחם הישראלי להתמודד עם גלי עוינות וקריאות בוז מצד חלקים נרחבים בקהל המקומי, שקראו נגדו על רקע היותו ישראלי. למרות הלחץ הסביבתי והאווירה המתוחה, סמוטריצקי בן ה-25, תושב חולון, הפגין חוסן מנטלי יוצא דופן. הוא נשאר ממוקד לחלוטין בתוכנית הקרב, הציג הופעה דומיננטית ומרשימה לאורך כל הסיבובים, ולא השאיר לשופטים מקום לספק.





יח"צ

דגל ישראל במרכז הזירה

הניצחון החשוב הזה מקרב את סמוטריצקי צעד משמעותי אחד קדימה לעבר קרב על חגורת האליפות של הארגון, וחשוב מכך – אל עבר החלום הגדול והמטרה הרשמית שסימן לעצמו: הגעה לבמה הגדולה ביותר בעולם, ארגון ה-UFC.

רגע השיא של הערב נרשם שניות בודדות לאחר ההכרזה הרשמית על המנצח. בזמן שהכרוז קרא בשמו וחלק מהקהל באולם המשיך להשמיע קריאות בוז צורמות, סמוטריצקי בחר שלא להוריד את הראש. הוא שלף במהירות את דגל ישראל, עטף את עצמו בו והניף אותו בגאווה במרכז הזירה לעיני הקהל בלאס וגאס.

התמונה של סמוטריצקי מסיים את הלילה המתוח עם דגל כחול-לבן על כתפיו הפכה במהרה לוויראלית ברשתות החברתיות, וסיכמה בצורה המדויקת ביותר את הדרך שבה בחר הלוחם הצעיר לייצג את עצמו, את עיר מגוריו ואת מדינת ישראל כולה – בראש מורם ובנחישות מול כל קושי.