ערוץ 14 בהודעה מפתיעה: זו התכנית שיורדת מהמסך

ערוץ 14 הודיע על שינו בלוח השידורים, כשהזוג הטלויזיוני יירד מהמשך ובמקומו תעלה תכנית אירוח אחרת

ערוץ 14 ממשיך לבסס את מעמדו ולחזק את לוח השידורים שלו, והבוקר (ראשון) הוא מודיע על השקת תוכנית אקטואליה חדשה – "מהדורת הבוקר". את התוכנית החדשה תוביל המגישה, העיתונאית והפובליציסטית דנה ורון, והיא תשודר החל מהיום ובכל ימי חול, מראשון עד חמישי, בשעה 09:30 בבוקר.

התוכנית החדשה מצטרפת ללוח המשדרים של הערוץ במטרה להעניק לצופים מענה חדשותי גם בשעות הבוקר המאוחרות. "מהדורת הבוקר" צפויה להביא אל המסך עדכוני חדשות שוטפים, דיוני אקטואליה, ראיונות באולפן וסקירה של הסיפורים המרכזיים המובילים את סדר היום הציבורי בישראל.

דיווחים חיים מהכנסת וממשפט נתניהו

מלבד הראיונות והסקירות המרכזיות, בערוץ 14 מדגישים כי התוכנית תשים דגש רב על דיווחים מהשטח ומהמוקדים הפוליטיים והמשפטיים המרכזיים. במסגרת זו, היא תכלול באופן קבוע עדכונים חיים ודיווחים ישירים ממשכן הכנסת ומאולם בית המשפט שבו מתנהל משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

המגישה שנבחרה להוביל את הרצועה, דנה ורון, היא דמות מוכרת ובולטת בתקשורת הישראלית. ורון, המגיעה עם ניסיון עשיר בעולמות העיתונות, הציגה לאורך השנים קו פובליציסטי ברור ומוביל, וכעת היא עוברת לקדמת הבמה של רצועת הבוקר החדשה בערוץ.