עימות בין לינוי בר גפן למנחם קלמנזון: "לא אשתוק. זו חוצפה"

על פי דיווח של הסהר האדום הפלסטיני, תשעה פלסטינים נפצעו אמש (שבת) במהלך תקיפת מתנחלים בעיירה חווארה הסמוכה לשכם. מתחקיר ראשוני של צה"ל עולה כי מתנחלים נכנסו לעיירה ויידו אבנים לעבר התושבים, ובעקבות כך הוקפצו למקום כוחות צבא שהשתמשו באמצעים לפיזור הפגנות.

האירוע הגיע הבוקר לדיון טעון במיוחד בפאנל "חדשות הבוקר" בקשת 12, שם התארח חתן פרס ישראל, מנחם קלמנזון. "אם התמונות כפי שהן מוצגות, אין לזה מקום", הבהיר קלמנזון בפתח דבריו, אך הדגיש: "הגינויים היו לאורך ההנהגה, מחברי כנסת ועד ראשי מועצות ורבנים".

"זה המקום היחיד שמצפים מתושבים לגנות אלימות של שכנים"

המגיש יואב לימור טען מנגד כי לא נשמעו עד כה גינויים מצדם של ראש הממשלה ושר הביטחון. קלמנזון השיב לו כי ראשי המועצות בשומרון ובבנימין דווקא גינו את האירועים מספר פעמים, ויצא נגד הדרישה הקולקטיבית להלקאה עצמית במגזר.

"זה המקום היחיד שמצפים מתושבים לגנות אלימות של שכנים שלהם", תקף קלמנזון. "לא שמעתי שזה קורה במקומות אחרים. כשהייתה דקירה בפתח תקווה ציפו מראש העירייה לגנות? זה המקום היחיד שמבקשים את זה".

דבריו של קלמנזון עוררו תרעומת מיידית בקרב חברי הפאנל. חברת הפאנל לינוי בר גפן תהתה אם אכן כך התרחש במקרה בפתח תקווה, וכשקלמנזון השיב כי "זה בדיוק מה שקרה", תקפה בר גפן: "איזו השוואה מופרכת. אתה מדבר על קבוצות מאורגנות אידאולוגית שפועלות שנים ומשווה את זה לאספסוף רנדומלי בפתח תקווה".

"יורים עלינו, תוקפים את הבתים שלנו"

קלמנזון סירב לקבל את האמירות הללו, והזכיר למשתתפי הדיון את המציאות הביטחונית הקשה איתה מתמודדים תושבי יהודה ושומרון מדי יום ביומו. "יש דריסות יום-יומיות, יידוי אבנים. זה עלול להגיע לאלימות? יורים עלינו, על מה אתם מדברים? תוקפים את הבתים שלנו. למדינה יש אוזלת יד להילחם בפשיעה הזו".

בהמשך דבריו שלח קלמנזון אמירה תקיפה במיוחד לעבר העיירה הפלסטינית: "חווארה זה כפר שהיה צריך להימחק כבר מזמן. דינו כמחנה הפליטים בג'נין, כבית חאנון ובינת ג'ביל".

המגיש יואב לימור שאל בתגובה אם לתפיסתו כל כפר שיוצא ממנו פיגוע צריך להימחק, וקלמנזון הבהיר: "כשיש כפר שזה שיטתי ולא נקודתי, המון חיילים ואזרחים נפצעו ונהרגו, זה כפר שהוא חממה לטרור. ההסתה שם זה לא משהו חריג, לא יכול להיות שיש מדגרה לטרור".

"אני שם בצד לרגע שלמחוק כפר זה פשע מלחמה, לא אסבך אותך עם דין בין-לאומי על הבוקר", אמר לו לימור, והקשה: "גם יישוב יהודי שיוצא ממנו פיגוע צריך להימחק?". קלמנזון השיב כי כבר הסביר שלא התכוון לכל כפר, "אבל אם יש יישוב שמחנך לטרור ושאי-אפשר להפריד בין המחבלים לתושבים, לא מוסרי להשאיר מקום כזה".

עימות חזיתי: "היא מכפישה ציבור ערכי וטוב"

הטונים באולפן הגיעו לשיא כאשר בר גפן פנתה לקלמנזון והטיחה בו: "למה לא טיפלתם בהם? אתם מעודדים אותם, גינויים בחצי פה".

השאלה הזו קוממה את קלמנזון, שהגיב בזעם רב: "סליחה, זו חוצפה. איך אטפל בהם? אירה בהם בתור חבר כיתת כוננות? גיניתי שזה לא מוסרי וזה פוגע במדינה. תלכי את לטפל בהם, מה זה החוצפה הזו לטפל בהם? אני לא אשתוק".

קלמנזון חתם את הדיון הטעון כשהוא פונה פגוע ליושבי האולפן: "אני צריך להילחם בעבריינים? נלחמתי מספיק בשנתיים האחרונות. היא מכפישה ציבור ערכי טוב, מה זו החוצפה הזו?".