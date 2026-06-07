7 שנים אחרי הרצח: "המשפט נדחה כי המחבלים לא עלו בזום"

דביר שנרב, ששכל את אחותו רנה ז"ל ונפצע בעצמו בפיגוע המטען ליד שילה, מותח ביקורת חריפה על התנהלות משפטם של המחבלים - כמעט 7 שנים אחרי הרצח

דביר שנרב, אחיה של רנה שנרב ז"ל שנרצחה בפיגוע ממטען תופת בנחל ליד שילה, התייחס היום (ראשון) להתנהלות השערורייתית במשפט של רוצחי אחותו.

שנרב, שהוא ואביו נפצעו אף הם בפיגוע, מותח ביקורת חריפה על התנהלות בית המשפט בדיון.

"והיום בדיון הרצח(!) של המחבלים שרצחו את רנה שנרב, פתח שנרב והתחיל לפרט: "הזום שדרכו המחבלים אמורים לעלות לא עובד, הסנגורית של אחד המחבלים (לאה צמל ימ״ש) החליטה שהיא לא מגיעה עשרים דקות לפני הדיון.

הסנגור של מחבל אחר הודיע שהוא לא מגיע כי הילד שלו לא מרגיש טוב, הסנגורים מקבלים שבוע אפשרות להגיב למה הם לא צריכים לקבל עונש על כך שלא הגיעו [לא ברור למה פשוט לא מטילים עליהם עונש].

מתקיים דיון ארוך על איזה עדים צריך להביא ואיזה לא. אנחנו מדברים על כמעט 7 שנים אחרי הפיגוע, כן?".

עוד כתב שנרב: "וכך זה נראה.. משפטים של שנים על גבי שנים שנוחים מאוד לצד הפלסטיני שממומן ע״י הרש״פ ולוקחים לנו כח אדם שצריך להתעסק בדברים חשובים אחרים. זה כנראה לא ייפסק עד שלא יהיו הגדרות ברורות להתנהלות של משפטי רצח+גוף ביקורת שיבקר את התנהלות המשפט".

לסיום הוא הוסיף: "ותודה לאמא שלי היקרה שהנושא הזה חשוב לה ומעסיק אותה והיא דואגת שזה יהיה נושא שיעסיק עוד אנשים בעם ישראל ואולי זה יקדם תהליכים בחזית המלחמה בבית המשפט".