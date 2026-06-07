פלסטינים השתלטו על שטח עצום בהר חברון

רגבים בפנייה דחופה לשרי הממשלה: בשטח של עשרות דונמים על אדמות הלאום נפרצו תשתיות מסיביות, נסללו צירים, נבנו חממות ענק ולאחרונה בוצע גם חיבור פיראטי לחשמל "חייבים לבלום את הקמת מדינת הטרור"

תנועת רגבים שיגרה הבוקר (ראשון) פנייה דחופה לשר הביטחון ישראל כץ, ולראשי מערכת האכיפה, בעקבות פלישה חקלאית ענקית ופריסת תשתיות מתמשכת המתרחשת בשנים האחרונות באזור דרום הר חברון, סמוך לכפר חרבת כרמה, בשטח עצום של כ-34 דונמים באזור C הנמצא תחת שליטה ישראלית מלאה.

מעקב ממושך שניהלה התנועה, המגובה בתצלומי אוויר ובצילומי רחפן עדכניים, מראה כיצד הפך שטח שהיה טרשי לחלוטין לאימפריה חקלאית ומבנית משגשגת, המעידה על השקעה כלכלית עצומה ועל שימוש שיטתי בכלים הנדסיים כבדים.

העבודות במקום החלו בקצב מואץ סביב שנת 2021, בפריצה של חלקות, הכשרת מגרש לבנייה והקמת טרסות ענק מסיביות. שנה לאחר מכן כבר הוקמו במתחם חממות רחבות ידיים ונשתלו עצים בהיקף נרחב. השינוי הדרמטי בשטח נמשך ובשנת 2024 נבנה במקום מבנה קבע לצד מבנים יבילים נוספים ונסלל כביש פנימי, כאשר השיא נרשם בשנת 2025 עם הצבתו של קו חשמל פיראטי המחבר את המתחם הבלתי חוקי ישירות לרשת החשמל.

בתנועת רגבים מדגישים כי השתלטות חקלאית ופריצת דרכים חמורה ומסוכנת אף יותר מבניית מבנה לא חוקי שאותו ניתן לאכוף. שינוי הקרקע, סלילת הצירים ופריסת התשתיות היא קביעת עובדות בשטח שכמעט ובלתי ניתן להשיב לאחור.

ראש מועצת הר חברון, אלירם אזולאי, מצטרף לדרישה ומסר: "מה שאנחנו רואים בשטח זו חולשת משילות ולא חקלאות תמימה, זה חלק מתכנית פיאד לקרוע נתחים ולהשתלט על אדמות הלאום ולייצר רצף טריטוריאלי עוין. המועצה פועלת ללא הרף כדי למפות ולדווח על פלישות מסוג זה, אך ללא אכיפה נחרצת, מהירה ובלתי מתפשרת מצד גורמי הביטחון והממשלה – הריבונות שלנו בשטח תישחק.

המציאות שבה מוקמות תשתיות פיראטיות ונסללים כבישים באין מפריע בלב אזור C חייבת להיעצר עוד היום. אני קורא לשר הביטחון ולשרי הממשלה להתעורר, להפעיל את כל הכלים העומדים לרשותם ולבלום את ההפקרות הזו באופן מיידי."

רועי דרוקר מנהל מרחב יהודה ושומרון ברגבים: "העלאת הטיפול בתשתיות לראש סדרי העדיפויות לאכיפה קריטית, פריצות הצירים המסיביות והצבת עמודי החשמל מצביעות על השקעה משמעותיות ומתוכננת בשטח שמטרתה לקבוע בעלות מוחלטת של הפולשים על אדמות הלאום. חייב לבלום באופן מיידי את שיטת ההשתלטות האגרסיבית שמטרתה הסופית הקמת מדינת טרור רצחנית בלב הארץ".