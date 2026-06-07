בבונקר של חיזבאללה בבופור: נחשף מתחם תת-קרקעי לשעת חירום

כוחות צה"ל איתרו מתחם תת-קרקעי משמעותי של ארגון הטרור במבצר ההיסטורי בדרום לבנון, הדרג המדיני עודכן בפרטים. ברקע חשיפת המנהרות, ראש הממשלה נתניהו הבהיר בקבינט כי מבחינת ישראל "כרגע אין הסכם" נוכח התנגדות חיזבאללה

מתחם תת-קרקעי אסטרטגי של ארגון הטרור חיזבאללה נחשף במרחב הבופור בדרום לבנון – כך פורסם הבוקר (ראשון) לראשונה בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן חדשות ברשת ב'.



על פי הדיווח, מדובר בבונקר משמעותי ביותר שנחפר ואובזר במטרה לשמש את פעילי הארגון כמרכז שליטה ומסתור בשעות חירום. דבר חשיפת המתחם הועבר באופן מיידי לעדכון הדרג המדיני בירושלים.

חשיפת התשתית התת-קרקעית העמוקה בבופור מגיעה על רקע דברים מתוחים שאמר שלשום ראש הממשלה בנימין נתניהו במהלך ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני.



נתניהו הבהיר לשרים כי הדיווחים על הגעה להבנות מוקדמים מדי, וכי הסכם הפסקת האש בין ישראל ללבנון "עוד לא גובש באופן מלא". ראש הממשלה הדגיש כי חיזבאללה מציב התנגדויות לתנאים, ולכן מבחינתה של ישראל "כרגע אין הסכם".

בשל כך, במערכת הביטחון טרם התקבלו הנחיות כלשהן הנוגעות ליישום הפסקת אש או שינוי היערכות, וההתנהלות המבצעית בשטח לבנון נמשכת כסדרה ובמלוא העוצמה. המשך הפעילות כולל גם את שימור המגבלות המבצעיות הקיימות על הפעילות באזור ביירות.

למרות התמרון הקרקעי הנרחב של כוחות צה"ל בדרום לבנון והקמתה מחדש של רצועת הביטחון, חיזבאללה משקיע מאמצים רבים בשימור יכולות הלחימה שלו. הארגון מצליח להמשיך בשיגור רקטות יומיומי לעבר שטח ישראל, ואף פועל להרחבת טווחי השיגור לעומק הארץ לצד החדרה מוגברת של רחפני נפץ.

מניתוח מצבו של ארגון הטרור הלבנוני בימים אלו עולה כי הזרוע הצבאית של חיזבאללה מחולקת לכמה חטיבות מרחביות, אשר ספגו מכה קשה בקו המגע אך נערכות מחדש. צה"ל הצליח להשיג שליטה טריטוריאלית מלאה על השטחים של שתי חטיבות מפתח בדרום לבנון – חטיבת "נאסר" האחראית על הגזרה המזרחית, וחטיבת "עזיז" האחראית על הגזרה המערבית.

חלק גדול מהפעילים והמפקדים של חטיבות אלו נסוגו צפונה מפני כוחות צה"ל המתקדמים, אך עם זאת, קבוצות קטנות של מחבלים נותרו בשטח רצועת הביטחון ומנהלות לחימת גרילה עיקשת נגד כוחותינו, תוך שימוש מוגבר ברחפני נפץ.

על פי הערכות במערכת הביטחון, עיקר הכוח הלוחם שנסוג מדרום המדינה התמזג לתוך השטח הגיאוגרפי של חטיבת "באדר". חטיבה זו ממוקמת מצפון לנהר הליטאני ואחראית עליו, והיא זו שניצבת כיום בקו האש המרכזי מול צה"ל. משטח חטיבת "באדר" מבוצעים כעת מרבית שיגורי הרקטות הן לעבר העורף הישראלי והן לעבר הכוחות המתמרנים בתוך כפרי דרום לבנון.