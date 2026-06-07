ארצות הברית סירבה להעניק ויזות לבכירי נבחרת איראן

דרמה פוליטית וספורטיבית ברקע גביע העולם: בעוד השחקנים קיבלו אישורים דרך טורקיה, שורה של מנהלים ואנשי צוות נדחו בשל קשרים למשמרות המהפכה. האמריקאים הטילו מגבלות קשוחות: האיראנים יורשו להיכנס למדינה רק ביום המשחק ולמשך 24 שעות, ואולצו להעביר את בסיסם לטיחואנה

ארבעה ימים בלבד נותרו לפתיחת משחקי מונדיאל 2026, ונבחרת איראן מוצאת את עצמה, כצפוי, במרכזה של טלטלה פוליטית ובינלאומית חריפה. למרות ששחקני הסגל הצליחו להסדיר את אשרות הכניסה שלהם לארצות הברית, שורה ארוכה של אנשי צוות מקצועי ובכירים בהתאחדות הכדורגל האיראנית נותרו ללא ויזות – דבר שעורר זעם קשה בטהרן והוביל לאיומים ישירים בפנייה רשמית למוסדות פיפ"א.

העיתון הבריטי "דיילי מייל" מדווח כי הרשויות בארצות הברית הציבו לאיראנים תנאים ומגבלות חריגים ביותר: לאורך כל הטורניר, השחקנים יורשו להיכנס לתחומי המדינה אך ורק ביום שבו מתקיים המשחק שלהם, וייאלצו לעזוב את שטח ארצות הברית בתוך 24 שעות מסיומו. המכה הקשה יותר עבור המשלחת היא הסירוב הגורף להעניק אישורי כניסה למספר גורמי מפתח בצוות הניהולי והלוגיסטי של הנבחרת.

הדרמה מאחורי האשרות: מחנה באנטליה וקשרים למשמרות המהפכה

קבלת הוויזות עבור השחקנים עצמם הייתה תהליך ממושך ומורכב שעבר דרך שגרירות ארצות הברית בטורקיה, בזמן שהנבחרת שהתה במחנה אימונים באנטליה. שגריר ארצות הברית בטורקיה, טום באראק, אף בירך על המהלך ברשתות החברתיות וציין כי "הספורט חוצה גבולות" וכי הוא שמח לארח ספורטאים ואוהדים מכל קצוות תבל.

אולם, מאחורי הקלעים התברר כי לפחות 12 אנשי צוות וניהול חיוניים נדחו לחלוטין. בין השמות הבולטים שסורבו נמצאים מנהל הנבחרת מהדי קראטי, מזכ"ל ההתאחדות הדיאת מומבייני ומנהל התקשורת מוחסן מותמדקיה. לפי דיווח של סוכנות הידיעות AP, הסיבה לסירוב האמריקאי נובעת מחשד כי חלק מהמבקשים ניסו להוציא את האשרות תחת מצגי שווא, לצד עברם ושירותם של חלק מהאנשים במשמרות המהפכה האיראניים – ארגון שמוגדר בארצות הברית כארגון טרור.

טהרן זועמת: "החלטה פוליטית ואינה ספורטיבית"

התגובה הרשמית של ההתאחדות האיראנית לא איחרה לבוא, והייתה חריפה במיוחד. בהודעה רשמית מטעמם הואשם הממשל האמריקאי בנקמנות פוליטית: "ממשלת ארצות הברית ממשיכה בפעולות עוינות ומפגינה התנהלות שאינה ספורטיבית ובעלת אופי פוליטי מובהק, כאשר היא מסרבת להנפיק אשרות כניסה לאנשי המנהלה והניהול החיוניים ביותר לתפקוד הנבחרת". באיראן הבהירו כי יפנו בדחיפות לפיפ"א בדרישה להתערבות מיידית, שכן "לפיפ"א יש אחריות ישירה לפתור את סוגיית הוויזות עבור הצוותים התומכים".

גם השגרירות האיראנית בטורקיה הצטרפה למתקפה הדיפלומטית ופרסמה הודעה ובה נטען כי "היחס המפלה והמכוון כלפי המשלחת האיראנית הגיע לרמות חסרות תקדים", תוך התעלמות מוחלטת מהצרכים המקצועיים של ספורטאי הנבחרת.

התוכניות השתבשו: עוברים למקסיקו

המגבלות הדרקוניות שקובעות כי חברי הנבחרת יוכלו לשהות בארצות הברית רק בסמוך למשחקים ויגורשו מיד לאחריהם, אילצו את האיראנים לשנות לחלוטין את התוכניות הלוגיסטיות שלהם.

במקום מחנה הקבע המקורי שתוכנן בעיר טוסון שבאריזונה, הנבחרת העבירה את בסיס האם שלה לעיר טיחואנה שבמקסיקו. משם, ייאלצו השחקנים והצוות המצומצם לבצע טיסות נפרדות, הלוך וחזור, לכל אחד מהמשחקים. מדובר בטלטלה לוגיסטית ובצבירת שעות טיסה רבות, במיוחד בהתחשב בכך שכל משחקיה של איראן בשלב הבתים – מול מצרים, בלגיה וניו זילנד – עתידים להתקיים על אדמת ארצות הברית