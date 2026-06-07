נדחתה העתירה: יואב גלנט לא יודח מהליכוד

בית הדין של תנועת הליכוד דחה את העתירה שהוגשה נגד שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, ולא הורה על הדחתו משורות המפלגה

בית הדין של תנועת הליכוד דחה את העתירות להדחת שר הביטחון לשעבר יואב גלנט משורות המפלגה. בפסק הדין שניתן היום (ראשון) נקבע כי למרות ביקורת חריפה על התנהלותו, לא נמצאה עילה חוקתית להפסקת חברותו.

העתירות הוגשו בידי חברי ליכוד שטענו כי גלנט פעל בניגוד לערכי התנועה, בלם את הרפורמה המשפטית, סייע לאופוזיציה, הפר משמעת קואליציונית ופגע באמון המתפקדים. מבקר התנועה והיועץ המשפטי של הליכוד תמכו בהרחקתו.

מבקר התנועה טען כי עמדותיו של גלנט בנוגע לרצועת עזה, ובהן התנגדותו לשלטון צבאי ישראלי ותמיכתו בגורם פלסטיני "לא עוין", מנוגדות לעקרונות הליכוד. היועץ המשפטי טען כי גלנט הפר את חובת האמון לתנועה וסייע בפועל לאופוזיציה.

גלנט טען מנגד כי העתירות כוללניות ואינן מבוססות על תשתית ראייתית. לדבריו, פעל כשר הביטחון מתוך "דאגה עמוקה לביטחון ישראל". הוא הבהיר כי הוא עדיין תומך בשינוי האיזון בין הרשויות לטובת הכנסת והממשלה, אך סבר שהרפורמה המשפטית קודמה במהירות וללא התחשבות מספקת בהשלכות הביטחוניות.

גם הטענות להפרת משמעת קואליציונית נדחו. בית הדין ציין כי לא הוצגו פרוטוקולים או החלטות סיעה ברורות, וכי גלנט התפטר מהכנסת לאחר שהבין שלא יוכל לתמוך בחוק הגיוס. בם כתב כי בנסיבות אלה "טענות להפרת משמעת סיעתית