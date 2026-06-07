צה״ל חיסל מחבל שהיה ממובילי הטבח ב-7 באוקטובר

בפעילות ממוקדת בשבוע שעבר חוסל צקר אבו כרים, מפקד חוליית נוח'בה שקידם מתווי טרור נגד כוחותינו. יחד עמו חוסל פעיל קשר בארגון ששהה עמו במבנה בו הוחזקו אמצעי לחימה רבים. דובר צה"ל: "נמשיך לפעול להסרת כל איום"

בפעילות משותפת של צה"ל ושירות הביטחון הכללי, חוסל בשבוע שעבר (שלישי) בדרום רצועת עזה המחבל צקר אבו כרים, מפקד חוליית נוח'בה בארגון הטרור חמאס, שהיה ממובילי הפשיטה הרצחנית למרחב כיסופים במהלך טבח ה-7 באוקטובר.

אבו כרים לא הפסיק את פעילותו העויינת לאורך כל חודשי המלחמה, ופעל לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור מגוונים נגד כוחות הצבא הפועלים ברצועה.

הפרת הסכם הפסקת האש וניסיונות שיקום

במערכת הביטחון מדגישים כי בתקופה האחרונה פעל המחבל באופן אקטיבי תוך הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש. אבו כרים החזיק בביתו אמצעי לחימה רבים, עסק בניסיונות לשקם את התשתיות של ארגון חמאס, ואף ניהל אימוני מחבלים במטרה להוציא אל הפועל תקיפות ומתווי טרור נוספים נגד ישראל.

בתקיפה הממוקדת חוסל יחד עמו מחבל נוסף, אשר שימש כפעיל קשר של חמאס וסייע לפעילות הארגון.

מדובר צה"ל נמסר כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים כעת במרחב בהתאם להסכמים הקיימים, והדגישו כי הצבא ושב"כ ימשיכו לפעול בנחישות ובכל עת כדי להסיר כל איום מיידי על כוחותינו ועל אזרחי המדינה.