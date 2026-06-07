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דרעי בווידוי מפתיע: "זו היתה אחת התקופות הטובות בחיי"

יו"ר תנועת ש"ס אריה דרעי, התייחס לתקופה בה הוא ישב בכלא, ואמר באופן מפתיע כי היא היתה אחת התקופות הטובות בחייו. זו הסיבה לטענתו

כ"ב סיון התשפ"ו
דרעי בווידוי מפתיע: "זו היתה אחת התקופות הטובות בחיי"
אריה דרעי צילום: (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)
יו"ר תנועת ש"ס אריה דרעי, התראיין בתוכנית 'שיחה' עם עודד הרוש בערוץ 14, והתייחס לתקופה בה הוא ישב בבית הכלא. באופן מפתיע הוא הגדיר אותה: "אחת התקופות מהטובות בחיי". הוא הסביר: "כשנכנסתי למעשיהו וסגרו עליי את השערים, פתאום אני אומר לה' - שחררת אותי. פתאום הרגשתי שיצאתי לחירות".


בנוסף, דרעי נשאל האם יהדות התורה עשויה לפרק את גוש הימין ולשבת בממשלה עם השמאל בגלל משבר חוק הגיוס? – "לא יקרה", השיב דרעי. "אני מבין את הכעס, זה הנושא החשוב ביותר שלנו, ופה אין בינינו שום הבדל להסדיר את מעמדם של לומדי התורה. נוצר מצב אבסורד שיכול להיות, שבארץ ישראל, בארץ הקודש, משטרת ישראל, וכמובן היועצת המשפטית והבג"ץ, רודפים את לומדי התורה כעבריינים".

עוד נשאל דרעי, מה עם מי עם חרדי שלא לומד? "אני אומר להם שאנחנו דואגים שהצבא היום, וגם ראש הממשלה דיבר על זה בביקור בחטיבת חשמונאים, שאנחנו צריכים לדאוג למה שלא היה עשרות שנים- שמי שנכנס חרדי, יוצא חרדי. וזה התפקיד שלנו. ואני מקווה שסוף סוף נצליח. הצבא כל השנים זלזל בזה. הם לא רצו אותם. 

כמו שהם לא אוהבים את החיילים של הציונות הדתית. משנים להם הכל שם. הם לא אוהבים את הקצינים שלהם ולא את החיילים שלהם. אבל אין ספק שהצבא צריך היום יותר לוחמים ולכן הוא לוקח היום ברצינות יותר, מוכן להשקיע יותר ולא רק בגלל שהדרג המדיני לוחץ אותם אלא כי גם הוא הבין את הצורך".



אריה דרעי ש"ס כלא גיוס חרדים

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