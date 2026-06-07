דרעי בווידוי מפתיע: "זו היתה אחת התקופות הטובות בחיי"

בנוסף, דרעי נשאל האם יהדות התורה עשויה לפרק את גוש הימין ולשבת בממשלה עם השמאל בגלל משבר חוק הגיוס? – "לא יקרה", השיב דרעי. "אני מבין את הכעס, זה הנושא החשוב ביותר שלנו, ופה אין בינינו שום הבדל להסדיר את מעמדם של לומדי התורה. נוצר מצב אבסורד שיכול להיות, שבארץ ישראל, בארץ הקודש, משטרת ישראל, וכמובן היועצת המשפטית והבג"ץ, רודפים את לומדי התורה כעבריינים".

עוד נשאל דרעי, מה עם מי עם חרדי שלא לומד? "אני אומר להם שאנחנו דואגים שהצבא היום, וגם ראש הממשלה דיבר על זה בביקור בחטיבת חשמונאים, שאנחנו צריכים לדאוג למה שלא היה עשרות שנים- שמי שנכנס חרדי, יוצא חרדי. וזה התפקיד שלנו. ואני מקווה שסוף סוף נצליח. הצבא כל השנים זלזל בזה. הם לא רצו אותם.

כמו שהם לא אוהבים את החיילים של הציונות הדתית. משנים להם הכל שם. הם לא אוהבים את הקצינים שלהם ולא את החיילים שלהם. אבל אין ספק שהצבא צריך היום יותר לוחמים ולכן הוא לוקח היום ברצינות יותר, מוכן להשקיע יותר ולא רק בגלל שהדרג המדיני לוחץ אותם אלא כי גם הוא הבין את הצורך".