חברו של סולברג מודה: "הביקרות נגדו בערוץ 14 - זה קשה"

תומר מוסקוביץ, ראש המועצה המקומית צור הדסה וחברו הטוב של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, התראיין היום (ראשון) ברדיו 103fm והתייחס לניסיון פריצת החרדים הקיצוניים לביתו של סולברג.

בדבריו אמר מוסקוסיץ': "זו לא הייתה הפגנה, זה היה פוגרום", קבע נחרצות. "הם לא באו להפגין, הם באו כדי לשבור את הבית, אולי אפילו להיכנס. המזל הוא שנועם ומאירה היו לבד. כשהתחילו הצעקות, מאירה רצה באינסטינקט, נעלה את הדלת וסגרה את התריסים. אם הם היו נכנסים פנימה, אני לא יודע איך זה היה נגמר. עשרות אנשים תקפו את הבית והלמו בדלת בחוזקה. כל אחד יכול לחוש סכנה לחייו במצב כזה, וזה היה יכול להיגמר אחרת לגמרי".

עוד הוסיף מוסקוביץ: "הוא היה סוג של המום לחוות את החוויה הזאת, אבל ברוך השם התאושש לגמרי וכבר מתלוצץ עם אורחיו, אבל בזמן אמת זה היה אירוע מאוד מלחיץ".

למרות מעמדו הרם, מתברר כי השופט סולברג שהה בביתו ללא אבטחה צמודה. "אף פעם לא הוצמדו לו מאבטחים, רק לנשיא בית המשפט העליון. אפילו מצלמות אבטחה לא היו בבית. היישוב עצמו מוקף גדר עם שומרים, ואף פעם לא הרגשנו צורך להגן על הבית פיזית. עכשיו המשטרה צריכה לעשות הערכת איומים".

מוסקוביץ התייחס לביקורת שהופנתה כלפי סולברג מצד גורמי ימין, בין היתר בעקבות פסיקתו בנושא ביקורי הצלב האדום אצל מחבלים. "נועם משתמש שם בביטוי מאוד נכון - הממשלה רוצה שיוציאו לה את הערמונים מהאש", הבהיר. "לממשלה היו שנתיים לשנות את הנהלים שהיא עצמה קבעה. הם מעדיפים כנראה שהצלב האדום יבקר את העצירים הביטחוניים כדי להוריד לחץ בין לאומי, אבל היא לא לא רוצה שזה יירשם על שמם. נועם הוא שופט שמרן, והוא אמר להם שאם הם לא שינו את החוק, בית המשפט לא יעשה את העבודה בשבילם".

מוסקוביץ גילה כי המתקפות האישיות נגד חברו, כולל אלה שנשמעו בתוכנית 'הפטריוטים' בערוץ 14, מפריעות לו. "הוא איש של שכל, אינטלקטואל שמכבד את המילה הכתובה. כשהביקורת עליו לא עניינית ולא קשורה לעובדות, זה קשה. הוא שינה את המערכת מבפנים, בלי הפגנות ובלי צעקות. הימין צריך לכבד ולהעריך את זה שיש שופט שמרן שמכבד את הממשלה".

הוא הדגיש: "שופט שמרן זה לא שופט ימני. ימני ושמאלני זה לא תכונות שבכלל צריכות לאפיין שופט. שופטים מתחלקים לאקטיביסטים ושמרנים".