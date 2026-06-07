יעקב ברדוגו: "הוא היה צריך להיות מסולק מהמוסד בבושת פנים"

פרשן ערוץ 14 יעקב ברדוגו, התייחס היום (ראשון) להחלטת ראש המוסד הנכנס רומן גופמן להדיח את סגן א' מתפקידו, מספר ימים אחרי כניסת גופמן לתפקיד.
בדבריו אמר ברדוגו: "סגן א' יוצא בזול. הוא צריך להיות מסולק מהמוסד בבושת פנים. אף אחד לא צפה את ההתנהלות המטורפת של דדי ברנע ושל היועמ"שית המפוטרת, בהרב-מיארה, שטינפו והחלישו את המוסד. הם יצרו לגופמן משקולת בכניסה לתפקיד מול ארגוני ביון אחרים".
נזכיר כי על פי הודעת המוסד אמש, בכוונת גופמן למנות סגן חדש מתוך שורות הארגון, כחלק מהיערכותו לכניסתו לתפקיד ולעיצוב הצוות הבכיר שילווה אותו בשנים הקרובות. במוסד הדגישו כי המהלך הוא חלק מתהליך בניית ההנהגה הבכירה של הארגון לנוכח האתגרים הביטחוניים והמבצעיים הצפויים. בהודעה שפורסמה מטעם המוסד הביע גופמן הערכה רבה לפועלו של א' לאורך שנות שירותו. במוסד ציינו כי א' שירת בארגון במשך 22 שנים, במהלכן מילא שורה של תפקידים מבצעיים בכירים ופעל בשלושה אגפים מבצעיים שונים. עוד נמסר כי הוא פיקד על שניים מאותם אגפים והוביל מבצעים משמעותיים שנחשבים לאבני דרך בפעילות הארגון.
נזכיר כי על פי הודעת המוסד אמש, בכוונת גופמן למנות סגן חדש מתוך שורות הארגון, כחלק מהיערכותו לכניסתו לתפקיד ולעיצוב הצוות הבכיר שילווה אותו בשנים הקרובות.
במוסד הדגישו כי המהלך הוא חלק מתהליך בניית ההנהגה הבכירה של הארגון לנוכח האתגרים הביטחוניים והמבצעיים הצפויים.
בהודעה שפורסמה מטעם המוסד הביע גופמן הערכה רבה לפועלו של א' לאורך שנות שירותו. במוסד ציינו כי א' שירת בארגון במשך 22 שנים, במהלכן מילא שורה של תפקידים מבצעיים בכירים ופעל בשלושה אגפים מבצעיים שונים.
עוד נמסר כי הוא פיקד על שניים מאותם אגפים והוביל מבצעים משמעותיים שנחשבים לאבני דרך בפעילות הארגון.
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