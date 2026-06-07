יעקב ברדוגו: "הוא היה צריך להיות מסולק מהמוסד בבושת פנים"

פרשן ערוץ 14 יעקב ברדוגו, התייחס היום (ראשון) להחלטת ראש המוסד הנכנס רומן גופמן להדיח את סגן א' מתפקידו, מספר ימים אחרי כניסת גופמן לתפקיד.

בדבריו אמר ברדוגו: "סגן א' יוצא בזול. הוא צריך להיות מסולק מהמוסד בבושת פנים. אף אחד לא צפה את ההתנהלות המטורפת של דדי ברנע ושל היועמ"שית המפוטרת, בהרב-מיארה, שטינפו והחלישו את המוסד. הם יצרו לגופמן משקולת בכניסה לתפקיד מול ארגוני ביון אחרים".