דדי ברנע בהערכה דרמטית: "תוך שנה בלבד"

ראש המוסד היוצא דדי ברנע, העביר בשבוע שעבר את השרביט לראש המוסד הנכנס, רומן גופמן. כעת הוא מתייחס למצב בזירות מול לבנון ואיראן ומעריך: "עשוי לקרות בתוך שנה"

ראש המוסד היוצא דוד (דדי) ברנע, סיים את תפקידו בתום 5 שנים עמוסות ופעילות במיוחד. אחד מהמבצעים שעשו גל כותרות בעולם והוגרו כאחת הפעלות המטורפות ביותר של ישראל - היה מבצע הביפרים.

על פי הדיווח ב'מעריב', כעת נחשף כי המבצע לחיסול נסראללה נשען על סוכנים לבנונים מקומיים של המוסד, אשר סיכנו את חייהם וצעדו תחת אש תופת כדי להטמין אמצעי איכון מדויקים בתוך המפקדה התת-קרקעית בדאחייה. ברנע ובכירי חיל האוויר ניהלו חמ"ל מורכב במטרה לוודא שפצצות צה"ל לא יפגעו בסוכנים, שסיפקו מידע בזמן אמת על מיקומו המדויק של נסראללה בבונקר.

כמובן שזירה נוספת מורכבת היא איראן, בה פעל ברנע למנוע את קידום תוכנית הגרעין ולחסל את חמינאי האב.

ברנע מעריך כי אם טראמפ ישמור על הלחץ הכלכלי והצבאי, משטר האייתוללות - שבו שולט כעת מוג'תבא חמינאי, בנו של המנהיג שחוסל בפברואר - עשוי לקרוס בתוך שנה בלבד. מנגד, הוא מזהיר כי הסרת הסנקציות תזרים כספים חדשים לאיראן ותהפוך את משימת מיטוט המשטר למורכבת בהרבה, במיוחד לנוכח מתקן הגרעין התת-קרקעי החסין "הר המקוש" שלא הותקף מהאוויר.