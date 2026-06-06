הדסה בן ארי: לא יודעת מה תחשבו עליי אחרי הווידוי הזה

הסופרת והיוצרת הדסה בן ארי מוכרת לרבים בזכות כתיבתה העמוקה והמחברת, אך פוסט חדש שפרסמה חושף דווקא הצצה משעשעת ומרגשת לחייה האישיים כאמא וכ"אב בית" של המשפחה בפרדס חנה.

"לא יודעת מה תחשבו עלי אחרי הווידוי הזה, אבל הילדים הגדולים שלי ישנים בקומה שאני לא מגיעה אליה", פתחה בן ארי בגילוי לב משעשע. "אלא אם כן צריך להיכנס לממ"ד, וכידוע, אני גרה בפרדס חנה. היה איזה אירוע חריג, עשיתי ג'סטה לאחד הילדים ונכנסתי לחדר של הבנים. ומה שראיתי שם הדליק לי את הלב. אוי כמה שהוא הדליק לי את הלב. כל הורה רוצה לראות מה שאני ראיתי בחדר של הבנים".

"רציתי לתלות את שניהם"

לצד ההתרגשות הגדולה, כמי שמנהלת את תחזוקת הבית, המפגש הראשוני עם החדר הוליד גם תגובה הורית טיפוסית. "אחד תלה שלט על התקרה. אחד תלה שלט על הקיר. רציתי לתלות את שניהם. מה אמרנו על דבק סלוטייפ על הקיר?!", היא כותבת בהומור. "אנשים חושבים שאני כותבת ספרים ולא יודעים שאני עובדת תחזוקה. אב בית. לא משנה".

אך התוכן של השלטים הוא זה שגרם לה לנחת רוח עצומה. על התקרה תלה אחד הבנים שלט עם היעדים שלו: "מטרות. תאריך. 10 שניות עמידת יד. לנגן כל שיר שבא לי בגיטרה. מתח עם שלושים קילו". על הקיר של הבן השני נתלה שלט דומה: "המטרות שלי. להתמקצע בפסנתר / קמנצ'ה. לעשות לפחות 5 מתח. ללמוד לצייר יפה... בהצלחה".

ההשראה שמגיעה מהדלת האחורית

בן ארי מסבירה כי השאיפות הגדולות הללו לא נולדו בעקבות ההטפות שלה, אלא דווקא בזכות דמויות חיצוניות שהצליחו לגעת בהם. "הם כתבו לעצמם מטרות לחיים ולא בגלל שאני מדברת איתם על לחיות חיים עם משמעות. כי כשאני מדברת איתם הם אומרים, 'אמא, די עם הנאומים'".

מי שחולל את השינוי היה שכן צעיר. "הגיע איזה שכן חמוד, איש צעיר ומרעיל אותם על החיים, ואומר להם: 'זה הזמן שלכם לחיות חיים גדולים. תכתבו לעצמכם מטרות. תהפכו להיות האנשים שאתם חולמים'. והם לוקחים את זה בשתי ידיים".

את הרעיון הזה היא קושרת גם להשפעה של ספריה על ילדים אחרים שמגיעים אליה. "השבוע הגיע אלי הביתה ילד שלא אוהב לקרוא, אבל הוא שמע שיצא 'מלחמה של גיבורים 2' ואמר לאמא שלו שהם חייבים לקנות. נתנתי לו את הספר וחשבתי איזה כיף לו. איזה כיף לו ואיזה כיף לילדים שלי שבדלת האחורית יש מי שמדליקים אותם על החיים".

"אנחנו ההורים נמשיך לברבר להם בשכל", מסכמת בן ארי בחיוך, "אבל הם ילמדו לחיות חיים מלאי קסם וחלומות ושאיפות מגיבורים של החיים".